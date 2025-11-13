CINSA en CASA abre sus puertas; contará con productos de Cinsa y Santa Anita

Estará a un costado de su planta productiva sobre el Blvd. Isidro López Zertuche #1495 en Saltillo

A partir del viernes 14 de noviembre Cinsa, que es un negocio de artículos para cocina y mesa de GIS, abrirá las puertas de su tienda de marca CINSA EN CASA en Saltillo.

La nueva tienda CINSA EN CASA además de contar con las colecciones de productos completas ofrecerá una experiencia enriquecida de inmersión en sus marcas para que el público en general, especialmente para los jóvenes para que conozcan la propuesta de valor de los productos de peltre, aluminio entre otros para cocina bajo la marca Cinsa y de porcelana para mesa de Santa Anita.

En el marco del Buen Fin, la tienda abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 5:00 pm, incluyendo el lunes 17 de noviembre.

CINSA EN CASA es una tienda de marca con ofertas especiales, que contará con lanzamientos de Cinsa y Santa Anita y promociones especiales por temporalidad como en el caso del Buen Fin en el que contará con atractivos descuentos por apertura.

La tienda, además ofrecerá productos como cuchillería y cubiertos, contenedores de plástico y charolas, así como calentadores de agua y equipo para comercios.

CINSA EN CASA es un concepto de punto de venta creado por CINSA, empresa con 97 años en el mercado de productos para cocina y mesa y operada a través de un distribuidor de la marca.

Con 280 metros cuadrados de piso de exhibición y precios de mayoreo y menudeo, CINSA EN CASA abre sus puertas el viernes 14 de noviembre.

