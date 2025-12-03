Coahuila entre los estados donde creció la economía informal

CDMX.- En seis estados, entre ellos Coahuila, se observaron los mayores crecimientos de la economía informal en el segundo trimestre de 2025, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Explicó que el Valor agregado Bruto de la economía informal fue de 6.0 billones de pesos una vez descontada la inflación, lo que significó un alza de 1.9% a tasa anual.

De acuerdo a lo que señaló, por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Ciudad de México, con un alza anual de 5.6?%; Guanajuato y Baja California Sur, 5.5% cada una; Tamaulipas, 5.3%; Coahuila, 4.5%; y Nuevo León, 4.2%. En cambio, disminuyó en Campeche, -12.4%; en Quintana Roo, -6.1%; en Morelos, -3.8%; en Guerrero, -2.6%; entre otras.

Cabe explicar que la economía informal de México se integra por dos componentes que es el sector informal, que incluye la totalidad de las actividades económicas realizadas por las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares.

Así como en segundo lugar se encuentran las otras modalidades de la informalidad, aquellas en las que las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad y prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo, liquidaciones por despido, etc.

Por lo que respecta al Valor Agregado Bruto del sector informal, éste ascendió 3.5% a tasa anual y representó 57.2% de la economía informal en el periodo abril-junio del presente año.

En ese sentido, por entidad federativa, los incrementos más pronunciados se evidenciaron en Guanajuato con un alza de 9.9%; Baja California Sur, 9.5%; Aguascalientes, 7.7%; Ciudad de México, 7.6%; y en Chiapas, 6.4%. En contraste, descendió en Campeche -17.0%; en Quintana Roo, -9.3%; en Guerrero, -3.9%; en Morelos, -3.7%; en Puebla, -2.3%; y en Veracruz, -0.9%.

Además durante el segundo trimestre de 2025, el Valor Agregado Bruto de las otras modalidades de la informalidad significó 42.8% de la economía informal y permaneció sin variación a tasa anual.

Por entidad federativa, las que reportaron los aumentos más significativos fueron Sinaloa con un incremento anual de 5.3%; San Luis Potosí, 4.4%; Tamaulipas, 4.1%; Ciudad de México, 3.6%; Hidalgo, 2.8%; y Coahuila, 2.4%.

En cambio, los estados que presentaron las caídas más significativas fueron Morelos con un retroceso anual de -4.0%; Chihuahua, -3.7%; y Veracruz, -3.4%.

Trabajos en la informalidad

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2025, se registraron 16.9 millones de puestos de trabajo remunerados en la economía informal, nivel que significó un aumento de 2.7% a tasa anual.

En las entidades federativas, los incrementos más importantes se observaron en Ciudad de México, con un aumento de 6.5%; Sinaloa, 6.2%; Tamaulipas, 6.0%; Coahuila, 5.2%; y en Nuevo León y Sonora, 4.3% cada una. Por su parte, los descensos más significativos se presentaron en Campeche y en Quintana Roo.