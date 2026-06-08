Coahuila mantiene liderato en producción de autopartes

Durante el primer trimestre del año, Coahuila mantuvo el liderato como el principal productor de autopartes en el país con 4,8260 millones de dólares, asimismo se ubicó en el tercer lugar en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) de autopartes con 2,493 millones de dólares en el periodo 2018 al 1Q26.

De acuerdo a la información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción de autopartes en el país durante el 1T26 fue de 31,185 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 9.58% contra el mismo periodo de 2025, mientras que en marzo fue de 10,918 millones de dólares y fue un crecimiento de 7.93% contra el mismo mes de 2025.

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La variación promedio mensual de autopartes en 2026 se ubica en 10,395 millones de dólares, con ello, supera los promedios de 2025 y 2024 que se ubicaron en los 9,486 y 10,345 millones de dólares.

Coahuila lidera el ranking de producción de autopartes al 1T2, pues sus 4,860 millones de dólares representaron el 15.6% de la producción total, asimismo creció 11.37% contra el mismo periodo de 2025.

Le sigue Guanajuato con 4,279 mdd (13.7% de participación), Nuevo León con 4,049 mdd (13.0%), Chihuahua con 2,639 mdd (8.5%), Querétaro con 2,448 mdd (7.8%), San Luis Potosí con 2,213 mdd (7.1%), Puebla con 2,036 mdd (6.5%), Estado de México con 1,913 mdd (6.1%). Aguascalientes con 1,430 mdd (4.6%) y Tamaulipas con 1,208 mdd (3.9%).

La Zona Norte llegó en el 1T26 a una producción de 13,671 millones de dólares y representó el 43.8% del total nacional, además de creció 8.52% contra el mismo periodo de 2025; la producción de la Zona Bajío fue de 11,267 mdd y representó el 36.1% y la Zona Centro con 4,656 mdd y significó un 14.9% del total.

COAHUILA TERCER LUGAR EN IED

Otro dato que compartió la INA, es que la Inversión Extranjera Directa (IED) en autopartes que llegó al país de 2018 al 1T26, fueron 21,526 millones de dólares y por estados, el que más captó esta inversión fue Nuevo León con 5,658 mdd (representó un 26.3%), le sigue Chihuahua con 3,049 mdd (14.2%) y en tercer lugar se ubica Coahuila con sus 2,493 millones de dólares que representaron el 11.6% de ese total.

Le siguen Guanajuato con 1,717 mdd (8.0%), Edomex con 1,256 mdd (5.8%), Querétaro con 1,243 mdd (5.7%), CDMX con 1,165 mdd (5.4%), San Luis Potosí con 933 mdd (4.3%), Jalisco con 828 mdd (3.9%) y otros estados con 3,184 millones de dólares.

Finalmente la IED de Autopartes en el país al 1T26 fueron 434 millones de dólares, número que fue inferior en comparación a los 640 millones de dólares del mismo periodo de 2025.