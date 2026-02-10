Coahuila se mantiene como líder en producción de autopartes

Coahuila se mantuvo en el periodo enero-noviembre 2025 como líder en la producción de autopartes, su producción fue de 16,740 millones de dólares y representó una participación de 15.3% a nivel nacional.

De acuerdo a la información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), en el Ranking de Producción de Autopartes le sigue Guanajuato con 15,007 mdd (13.7% participación), Nuevo León con 14,366 mdd (13.1%), Chihuahua 9,609 mdd (8.8%), Querétaro 8,610 mdd (7.8%), San Luis Potosí 7,808 mdd (7.1%), Puebla 7,214 mdd (6.6%), Edomex 6,576 mdd (6.0% ), Aguascalientes 5,001 mdd (4.6%) y Tamaulipas con 4,40 mdd (4.0% de participación).

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

Esos 10 estados representan una participación de 86.9% en la producción de autopartes en el país, mientras que la distribución regional de autopartes fue liderada por la Región Norte con el 44% (48,227 mdd), le sigue el Bajío con el 35.9% (39,429 mdd) y la Zona Centro con el 15.1% (16,541 mdd).

A nivel nacional, los números que presentó la INA fue que en el periodo enero-noviembre 2025, en el que el valor de producción de autopartes a nivel nacional fue de 110,038 millones de dólares y representó una contracción de -2.86%.

Sin embargo, consideran que hay una recuperación en el sector porque la caída fue menor en comparación a reportes anteriores, en que se presentaron caídas de -7.1%, -5.9%, -5.4%, -4.3% y -3.7%.

En el caso de las cifras a noviembre, éstas fueron de 9,877 millones de dólares y significó un crecimiento de 3.24% contra el mismo mes del año anterior.

Asimismo destacaron que el valor de la producción de autopartes en el país está muy ligado con la producción y ventas de vehículos en Estados Unidos, por eso la disminución que se presentó en la producción al mes de noviembre, es un ajuste al entorno económico que representa ese país

Las exportaciones en este periodo han representado el 87% de la producción a nivel nacional y representaron 95,725 millones de dólares, Estados Unidos recibió el 86.9% de las exportaciones, Canadá el 3.2%, Brasil el 1.1% y China con el 0.6%, entre otros.

En el caso de las importaciones totales en ese periodo, fueron de 62, 831 millones de dólares y de ellas, el 50.2% llegó de Estados Unidos, el 18.8% de China y el 7.1% de Japón, entre otros, mientras que la balanza comercial es positiva al registrar de 32,893 millones de dólares.

Finalmente México se mantiene como el principal proveedor de autopartes a Estados Unidos al tener una participación de 43.87%, seguido por Canadá con 10.25%, Japón 7.55% y China con 6.69%, entre otros.