Coahuila se ubicó en el noveno lugar en venta de vehículos híbridos y eléctricos

Coahuila se ubicó en 9° lugar nacional en la venta de vehículos híbridos y eléctricos en el país con un total de 3,070 unidades en el periodo enero- agosto de 2026, según dio a conocer la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

A nivel nacional fueron 129,359 las unidades que se vendieron entre híbridas y eléctricas, lo que representó un crecimiento de 46.1%, de ellas un 68.15% fueron híbridos, un 16.93% híbridos plugin y eléctricos 14.92%.

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Por entidad federativa, Ciudad de México fue quien lideró la comercialización con 30,109 unidades en el periodo enero-agosto 2026, le sigue Estado de México con 17,341, Nuevo León con 13,577, Jalisco con 11,351 y Guanajuato con 5,072 unidades.

Le sigue Puebla con 4,605 unidades, Veracruz con 3,985, Querétaro 3,738, Coahuila 3,070, Yucatán 2,977, Sinaloa 2,820, Chihuahua 2,721 y el resto de los estados con 27,993 unidades.

AGOSTO

De acuerdo a la información del INEGI, en el caso específico de agosto, fueron 445 las unidades que se vendieron en Coahuila y de ellas, híbridos fueron 312, híbridos plugin 88 y eléctricos 45.

Las entidades que superaron a Coahuila en comercialización fueron CDMX 4,187 unidades, Guanajuato 663, Jalisco 1,403, Edomex 2,273, Nuevo León 1,707, Puebla 646, Querétaro 469 y Veracruz 541 unidades.