Coahuila se ubicó en el octavo lugar en venta de vehículos: AMDA

Coahuila se ubicó en octavo lugar en venta de vehículos durante el mes de agosto y en el acumulado del año, con un total de 3,268 y 25,645 unidades respectivamente, según el reporte de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los 3,268 vehículos que se vendieron en Coahuila en agosto representaron una variación de 1.6% contra el mismo mes de 2025, cuando se vendieron 3,217 unidades en la entidad.

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El Top 10 en agosto lo lidera la CDMX con 18,817 unidades, Estado de México con 15,013, Nuevo León con 10,675, Jalisco con 9,357, Puebla 6,583, Veracruz 5,764, Guanajuato 5,243, Coahuila con sus 3,268, Querétaro 3,089 y Tamaulipas con 2.990 unidades.

En el caso de enero-agosto de 2026, las ventas en Coahuila fueron de 25,645 unidades y esto representó también una variación de 1.6% contra el mismo periodo de 2025, cuando se vendieron 25,251 unidades.

En el periodo enero-agosto de 2026, el Top Ten estuvo integrado por la CDMX con151, 589 unidades, Estado de México 112,693, Nuevo León 85,093, Jalisco 72,524, Puebla 49,161, Veracruz 45,089, Guanajuato 40,043, Coahuila 25,645, Quintana Roo. 23,565, y Tamaulipas 23,492 unidades.