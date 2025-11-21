Coahuila se ubicó en el Top 5 de Inversión Extranjera Directa

Dinero
/ 21 noviembre 2025
    Coahuila se ubicó en el Top 5 de Inversión Extranjera Directa
    Fue hace días que se informó que México cerrará el último trimestre con una cifra histórica de casi 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. FOTO: REFORMA.

A nivel nacional los sectores con mayor participación en la IED fueron la manufactura, con un 37%, destacando industrias automotriz, electrónica y aeroespacial

Coahuila se ubicó en quinto lugar a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) al tercer trimestre del año, en ese periodo captó 1,177 millones de dólares y esto también representó una variación de 144.43% en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a la información que compartía la Secretaría de Economía, el porcentaje de participación que tiene la IED que llegó a Coahuila es de 2.88%, asimismo en el 3T24 fueron 481 millones de dólares lo que había llegado de IED al estado y fue una participación del 1.35% del total.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca economía en octubre; su avance anual fue de sólo 0.02 por ciento

El Top 5 entre los estados al 3T25, lo encabó la CDMX con 28,813 millones de dólares, fue una participación del 55.77% del total y presentó una variación de 44.58%, le sigue Nuevo León con 4,151 mdd, participación de 10.15% y variación 162.31%.

Además el Estado de México con 3,165 mdd, una participación de 7.74% y una variación de 21.98%; Baja California con 1,783 mdd, una participación de 4.36% y una variación de -10.76% y por último Coahuila.

Como recientemente informaba la Secretaría de Economía Federal, México rompió récord en atracción de inversión extranjera directa con 40,906 millones de dólares, fue el monto de IED más alto acumulado al tercer trimestre.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?