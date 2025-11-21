Coahuila se ubicó en el Top 5 de Inversión Extranjera Directa

Coahuila se ubicó en quinto lugar a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) al tercer trimestre del año, en ese periodo captó 1,177 millones de dólares y esto también representó una variación de 144.43% en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a la información que compartía la Secretaría de Economía, el porcentaje de participación que tiene la IED que llegó a Coahuila es de 2.88%, asimismo en el 3T24 fueron 481 millones de dólares lo que había llegado de IED al estado y fue una participación del 1.35% del total.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca economía en octubre; su avance anual fue de sólo 0.02 por ciento

El Top 5 entre los estados al 3T25, lo encabó la CDMX con 28,813 millones de dólares, fue una participación del 55.77% del total y presentó una variación de 44.58%, le sigue Nuevo León con 4,151 mdd, participación de 10.15% y variación 162.31%.

Además el Estado de México con 3,165 mdd, una participación de 7.74% y una variación de 21.98%; Baja California con 1,783 mdd, una participación de 4.36% y una variación de -10.76% y por último Coahuila.

Como recientemente informaba la Secretaría de Economía Federal, México rompió récord en atracción de inversión extranjera directa con 40,906 millones de dólares, fue el monto de IED más alto acumulado al tercer trimestre.