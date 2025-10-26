Coahuila se ubicó en Top 10 de estados con salarios más altos

Dinero
/ 26 octubre 2025
    Coahuila se ubicó en Top 10 de estados con salarios más altos
    El salario es la retribución por el trabajo realizado y su pago es en moneda de curso legal, semanal o quincenal. FOTO: ESPECIAL.

Mientras que caso contrario en los municipios de La Madrid, Juárez, Nadadores y Abasolo se tienen registros de las ganancias más bajas

Coahuila se ubicó en el Top Ten de salario promedio en el país en el mes de septiembre, en donde con 620.15 pesos se ubicó en la novena posición, mientras que entre los 38 municipios de la entidad, los salarios más altos los tuvieron Nava y Ramos Arizpe.

De acuerdo a datos del IMSS, en el país el país quien integran el Top Ten en salarios promedio más altos ese mes están la CDMX con 763.26 pesos, Baja California con 721.04, Nuevo León con 684.45 pesos, Quintana Roo 676.35, Tamaulipas 658.74, Chihuahua 652.89, Campeche 628.03, San Luis Potosí 626.86,Coahuila 620.15 y Jalisco607.83 pesos.

Entre los 38 municipios de Coahuila, los que tienen los salarios promedio más altos son Nava con 887.5pesos, Ramos Arizpe con 844.62, Sierra Mojada 809.87, Arteaga 703.95, Piedras Negras 670.07, Acuña662, Saltillo 643.14, Castaños 637.56, Frontera 619.95 y Zaragoza 584.34 pesos.

Caso contrario, donde se tiene el salario promedio más bajo es en La Madrid 292.87 pesos, Juárez 308.56,Nadadores 310.41, Abasolo 335.6, Candela 340.4, Morelos 349, Villa Unión 350.87, Progreso 362.68,Sacramento 370.82 y San Pedro 386.66

