Comienza la escalada de precios por el petróleo; afecta costos de productos como tuberías

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 13 marzo 2026
    Comienza la escalada de precios por el petróleo; afecta costos de productos como tuberías
    El empresario Antonio Dorbecker indicó que esperan que termine pronto la guerra para evitar impactos negativos en los negocios REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Señaló que los combustibles también afectará a otros productos debido a los gastos de transportación

La tubería se encuentra entre los primeros productos que han resentido un aumento del 10% en sus precios debido al impacto que tiene en el petróleo la guerra de Medio Oriente.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Antonio Dorbecker, dijo que debido a la guerra se tiene esos incrementos en el precio de la tubería y parece que va a seguir hacia arriba hasta que eso no se estabilice.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México

“Sí nos está impactando un poquito, todavía no sabemos que tanto va a ser al final, pues incrementa el petróleo y todas las tuberías son derivados del mismo y con ello, le pega a la tubería del agua y drenaje, así como a los brocales y si se incrementa un poco el tema de la gasolina”, aseguró.

El presidente de CAPI indicó que apenas está empezando la escalada de precios por el tema del petróleo, por lo que añadió que les afectará por todos lados a través de las materias primas.

Lo anterior, toda vez que también hay ventanas que se producen con PVC, así como en pisos, entre otros.

Por otra parte, del sector inmobiliario comentó que siempre es muy dinámico y uno cree que se va a tranquilizar; “Es como las montañas rusas, a veces anda de subida y otras de bajada, de acuerdo al paso que marca el mercado”, dijo.

En el caso del desarrollo de los fraccionamientos comentó que se mantiene estable y siguen los nuevos desarrollos, asimismo el costo de la tierra y del agua, son los que definen al final del día los costos de las viviendas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Dinero
Economía

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo