Comienza la escalada de precios por el petróleo; afecta costos de productos como tuberías

La tubería se encuentra entre los primeros productos que han resentido un aumento del 10% en sus precios debido al impacto que tiene en el petróleo la guerra de Medio Oriente.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Antonio Dorbecker, dijo que debido a la guerra se tiene esos incrementos en el precio de la tubería y parece que va a seguir hacia arriba hasta que eso no se estabilice.

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“Sí nos está impactando un poquito, todavía no sabemos que tanto va a ser al final, pues incrementa el petróleo y todas las tuberías son derivados del mismo y con ello, le pega a la tubería del agua y drenaje, así como a los brocales y si se incrementa un poco el tema de la gasolina”, aseguró.

El presidente de CAPI indicó que apenas está empezando la escalada de precios por el tema del petróleo, por lo que añadió que les afectará por todos lados a través de las materias primas.

Lo anterior, toda vez que también hay ventanas que se producen con PVC, así como en pisos, entre otros.

Por otra parte, del sector inmobiliario comentó que siempre es muy dinámico y uno cree que se va a tranquilizar; “Es como las montañas rusas, a veces anda de subida y otras de bajada, de acuerdo al paso que marca el mercado”, dijo.

En el caso del desarrollo de los fraccionamientos comentó que se mantiene estable y siguen los nuevos desarrollos, asimismo el costo de la tierra y del agua, son los que definen al final del día los costos de las viviendas.