Comisión de Electricidad de México vuelve al mercado global con récord de demanda en deuda

Dinero
/ 26 enero 2026
    Comisión de Electricidad de México vuelve al mercado global con récord de demanda en deuda
    La comisión destacó que el regreso a los mercados internacionales marca un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa. FOTO: ESPECIAL.

La empresa del Estado explicó que la operación, realizada el 22 de enero, tras 16 meses de ausencia, se estructuró en dos partes

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la eléctrica estatal de México, informó sobre su regreso a los mercados financieros globales, con una emisión de deuda que alcanzó una demanda máxima de 10 mil 451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de siete veces.

Un bono “bullet” a ocho años, con una tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos, señaló, se destinarán al refinanciamiento de deuda para fortalecer su perfil financiero.

El segundo tramo fue un bono amortizable a 25 años, con una tasa de 6.50% y vida media de 12 años, cuyos recursos se dirigirán al financiamiento de proyectos de inversión, de acuerdo con el mismo documento.

La CFE añadió que las notas están previstas para ser calificadas Baa2 por la agencia Moody’s, BBB por S&P y BBB- por Fitch, en línea con las obligaciones de deuda existentes de la empresa.

Entre los resultados, la compañía destacó que la respuesta del mercado posicionó la emisión como la “más demandada” en su historia en mercados internacionales y sostuvo que la fortaleza de la demanda permitió colocar ambos bonos “sin pedir un incentivo extra”.

También reportó diferenciales mínimos frente a la deuda soberana mexicana: 38 puntos base en el tramo a ocho años y 40 puntos base en el tramo a 25 años, “casi 50 puntos base” por debajo de su emisión internacional de septiembre de 2024, según la nota de la CFE.

La estatal eléctrica indicó que la transacción “confirma la confianza de inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord” y fija referencias positivas para futuras emisiones del sector energético mexicano.

“La CFE reafirma su compromiso con una gestión financiera responsable que permite garantizar un suministro eléctrico confiable, competitivo y de calidad para las familias y las empresas del país”, concluyó la comisión.

