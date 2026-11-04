Presenta Stellantis seis motores HEMI V8 como soluciones llave en mano

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    Presenta Stellantis seis motores HEMI V8 como soluciones llave en mano
    Direct Connection 345 Crate HEMI® Engine Package – Super Stock. Stellantis

La nueva gama de Direct Connection ofrece potencias de 385 a mil 25 caballos de fuerza e integra motores, controladores y componentes para facilitar su instalación; estará disponible en 2027

Stellantis presentó una nueva generación de motores HEMI V8 de alto desempeño bajo la marca Direct Connection, con seis paquetes que integran motores, sistemas de control y componentes necesarios para facilitar su instalación, bajo un concepto de soluciones llave en mano.

El anuncio se realizó este 4 de noviembre durante el SEMA Show 2026, en Las Vegas, donde la división de desempeño de la automotriz dio a conocer una gama diseñada para preparadores, pilotos y especialistas en restauración de vehículos.

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La nueva oferta contempla motores con potencias de entre 385 y mil 25 caballos de fuerza (hp), además de opciones para transmisiones manuales y automáticas. Los paquetes incorporan el cableado del motor, módulo de control del tren motriz programado, sensores de oxígeno, pedal del acelerador y otros componentes para facilitar su integración.

$!Direct Connection 392 Crate HEMI® Engine Package – Super Stock.
Direct Connection 392 Crate HEMI® Engine Package – Super Stock. Stellantis

De acuerdo con Stellantis, el objetivo es reducir la complejidad de los proyectos de modificación y restauración, al ofrecer componentes diseñados para funcionar en conjunto, sin que los usuarios tengan que adquirir y adaptar cada elemento por separado.

La gama está integrada por los motores HEMI 345 Street Strip y Super Stock, ambos de 385 hp y 417 libras-pie de torque; los HEMI 392 Street Strip y Super Stock, con 485 hp y 475 libras-pie de torque; así como dos opciones supercargadas de 6.2 litros: el Hellcrate Redeye Super Stock, con hasta 885 hp, y el Hellephant C170 Super Stock, capaz de desarrollar mil 25 hp y 945 libras-pie de torque cuando utiliza combustible E85.

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Las versiones Super Stock incorporan mejoras en componentes como resortes de válvulas, bombas y sistemas de enfriamiento de aceite, dependiendo de la motorización. En los modelos supercargados también se incluyen modificaciones para soportar mayores niveles de potencia y exigencias de operación.

$!Direct Connection Hellcrate Redeye 6.2L Supercharged Crate HEMI® Engine Package – Super Stock.
Direct Connection Hellcrate Redeye 6.2L Supercharged Crate HEMI® Engine Package – Super Stock. Stellantis / © 2026 Stellantis

El paquete Hellephant C170 destaca por su capacidad para utilizar combustible flexible, con sensores de etanol, inyectores y componentes de alimentación mejorados para funcionar con E85. También cuenta con un supercargador IHI de tres litros, intercooler optimizado y componentes internos reforzados.

Los motores podrán combinarse con transmisiones manuales TREMEC Magnum o automáticas TorqueFlite 8HP90, desarrolladas para estas aplicaciones. Estas últimas cuentan con ocho velocidades, doble sobremarcha y una primera relación orientada al desempeño.

Tim Kuniskis, director de Marcas Estadounidenses y de las divisiones SRT Performance y Direct Connection de Stellantis Norteamérica, señaló que la propuesta busca ofrecer paquetes completos y compatibles entre sí para facilitar la construcción de vehículos de alto desempeño.

$!Direct Connection Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI® Engine Package – Super Stock.
Direct Connection Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI® Engine Package – Super Stock. Stellantis

Todos los nuevos motores con kit de controlador tendrán una garantía de tres años o 100 mil millas, mientras que las transmisiones automáticas contarán con una cobertura de 12 meses o 12 mil millas.

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Como parte de la presentación, Stellantis exhibió un Plymouth GTX 1967 restaurado y modificado con el motor HEMI Hellcrate Redeye de 6.2 litros supercargado, acompañado de una transmisión automática TorqueFlite 8HP90.

La nueva gama de motores Direct Connection estará disponible a partir del primer trimestre de 2027. Stellantis informó que los precios se anunciarán posteriormente y que el contenido final de los paquetes podría variar según la configuración.

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