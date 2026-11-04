Presenta Stellantis seis motores HEMI V8 como soluciones llave en mano

Stellantis presentó una nueva generación de motores HEMI V8 de alto desempeño bajo la marca Direct Connection, con seis paquetes que integran motores, sistemas de control y componentes necesarios para facilitar su instalación, bajo un concepto de soluciones llave en mano. El anuncio se realizó este 4 de noviembre durante el SEMA Show 2026, en Las Vegas, donde la división de desempeño de la automotriz dio a conocer una gama diseñada para preparadores, pilotos y especialistas en restauración de vehículos.

La nueva oferta contempla motores con potencias de entre 385 y mil 25 caballos de fuerza (hp), además de opciones para transmisiones manuales y automáticas. Los paquetes incorporan el cableado del motor, módulo de control del tren motriz programado, sensores de oxígeno, pedal del acelerador y otros componentes para facilitar su integración.

De acuerdo con Stellantis, el objetivo es reducir la complejidad de los proyectos de modificación y restauración, al ofrecer componentes diseñados para funcionar en conjunto, sin que los usuarios tengan que adquirir y adaptar cada elemento por separado. La gama está integrada por los motores HEMI 345 Street Strip y Super Stock, ambos de 385 hp y 417 libras-pie de torque; los HEMI 392 Street Strip y Super Stock, con 485 hp y 475 libras-pie de torque; así como dos opciones supercargadas de 6.2 litros: el Hellcrate Redeye Super Stock, con hasta 885 hp, y el Hellephant C170 Super Stock, capaz de desarrollar mil 25 hp y 945 libras-pie de torque cuando utiliza combustible E85.

Las versiones Super Stock incorporan mejoras en componentes como resortes de válvulas, bombas y sistemas de enfriamiento de aceite, dependiendo de la motorización. En los modelos supercargados también se incluyen modificaciones para soportar mayores niveles de potencia y exigencias de operación.

El paquete Hellephant C170 destaca por su capacidad para utilizar combustible flexible, con sensores de etanol, inyectores y componentes de alimentación mejorados para funcionar con E85. También cuenta con un supercargador IHI de tres litros, intercooler optimizado y componentes internos reforzados. Los motores podrán combinarse con transmisiones manuales TREMEC Magnum o automáticas TorqueFlite 8HP90, desarrolladas para estas aplicaciones. Estas últimas cuentan con ocho velocidades, doble sobremarcha y una primera relación orientada al desempeño. Tim Kuniskis, director de Marcas Estadounidenses y de las divisiones SRT Performance y Direct Connection de Stellantis Norteamérica, señaló que la propuesta busca ofrecer paquetes completos y compatibles entre sí para facilitar la construcción de vehículos de alto desempeño.

Todos los nuevos motores con kit de controlador tendrán una garantía de tres años o 100 mil millas, mientras que las transmisiones automáticas contarán con una cobertura de 12 meses o 12 mil millas.

Como parte de la presentación, Stellantis exhibió un Plymouth GTX 1967 restaurado y modificado con el motor HEMI Hellcrate Redeye de 6.2 litros supercargado, acompañado de una transmisión automática TorqueFlite 8HP90. La nueva gama de motores Direct Connection estará disponible a partir del primer trimestre de 2027. Stellantis informó que los precios se anunciarán posteriormente y que el contenido final de los paquetes podría variar según la configuración.