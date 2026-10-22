INA confía en que se llegue a un acuerdo sobre aranceles con EU

Aunque no hay una cifra sobre el impacto de los aranceles en ésta industria, recordó que cuando inició este tema muchas de las empresas no cumplían con sus trámites de cruce con Estados Unidos, sin embargo, a raíz de los aranceles muchas empresas pusieron sus trámites o papeles en orden para poder cruzar y demostrar que cumplían con el porcentaje (de contenido regional).

El gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes ( INA ), Julio Galván confió en que se llegue a un acuerdo sobre el tema de aranceles, asimismo recordó que cuanto estos iniciaron hubo empresas a las que les llevó entre 3 a 4 meses el poner sus papeles en orden.

Sin embargo, añadió que a partir de ahí se ha ido incrementando la participación del porcentaje que cumple en las importaciones de Estados Unidos el porcentaje de contenido regional, así como las empresas hicieron correctamente la tramitología para ejemplificar que sus componentes cumplen con el origen.

“A nivel valor de importación, hablando desde cifras de comercio de Estados Unidos se ve justamente como se va incrementando y va cumpliendo desde el lado mexicano el porcentaje de contenido regional”, aseguró Galván.

Por lo pronto, Julio Galván confió en que se llegue un acuerdo o correlación entre ambas partes porque el cruce y la relación que se tiene tanto en importación y exportación de ambos lados va muy de la mano.

“Ahorita entiendo que hay muy buen avance entre los gobiernos para poder cubrir y tener una disminución en estos temas de aranceles, aquí más bien el mensaje o lo que queremos hacer con las empresas es ayudarles a desarrollar proveeduría para poder sustituir a estas empresas que importan sobre todo de países asiáticos”, aseguró.

Finalmente según el último reporte de la INA, de las importaciones globales de autopartes en Estados Unidos, en el periodo enero a agosto 2026, México representó el 44.69%, seguido por Canadá con 10.65%, Japón 7.51%, China 5.88%, Corea el Sur 5.51%, Alemania 4.79% y otros 20.98%. Las importaciones de Estados Unidos de autopartes desde México 2026 (enero a agosto) fue de 54 mil 350 millones de dólares contra 54 mil 884 millones de 2025, lo que significó una disminución de 0.97%.