Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, entrega investigación sobre revisión curricular de las carreras del futuro

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste entregó a la Secretaría de Educación la investigación que se realizó sobre la “Revisión Curricular Estratégica para las Carreras del Futuro en Coahuila: Recomendaciones derivadas del AST y Foros de Consulta”.

En la entrega del documento participó el presidente del Consejo de Vinculación, Alfredo López Villarreal, así como integrantes de los diferentes comités, rectores y directores de las instituciones educativas, y el documento fue recibido por el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn.

Durante la presentación, se destacó que el trabajo se basó en tres herramientas metodológicas, como fue el análisis del documento de Carreras del Futuro, el Análisis Situacional del Trabajo y la realización de Foros de Consulta con especialistas.

A partir de este proceso, se estudiaron 10 carreras estratégicas distribuidas en en áreas de tecnología y administrativas sociales, asimismo se contó con la participación de 80 expertos del sector privado.

“Los resultados muestran que más del 60% de las universidades de la región ya ofrecen programas relacionados con estas áreas y que una actualización curricular basada en estás recomendaciones podría impactar directamente al 62% de las unidades económicas en el estado, fortaleciendo la empleabilidad y competitividad regional”, se dijo.

Asimismo se resaltó que el documento que se entregó a la Secretaría de Educación, contiene lineamientos, insumos y recomendaciones concretas que permitirán a la Secretaría y a las instituciones de educación superior innovar su plan de estudios, promover la educación continúa y micro tendencias, además de acelerar la vinculación con la industria, asegurando que Coahuila forme el talento que la nueva economía demanda.

Por su parte, el secretario de Educación, agradeció a los integrantes del Consejo de Vinculación por esfuerzo de esta revisión curricular de las carreras del futuro Coahuila Sureste, plantea una manera muy ejemplar de cómo se puede trabajar de manera coordinada los diferentes sectores entorno a la mejora educativa en el ámbito de la educación superior.

Cabe destacar que previo a la entrega de ésta investigación que realizó el Comité de Desarrollo Académico, los diferentes comités que integran el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa realizaron una presentación de la agenda que realizarán en 2026, entre ellos está la realización de foros regionales y un diagnóstico regional, el Foro Power Skills, un análisis sobre la situación de trabajo, así como actividades como Leadership Lab, Premio a la Vinculación y Líderes con Huella, entre otros.