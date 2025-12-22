Contracción en sus precios y aranceles de Trump, ‘funden’ a los acereros

MONTERREY- Tres años de contracción en sus precios y nueve meses de aranceles de hasta 50% en su principal mercado, EU, desplomaron el valor de las exportaciones de la industria del acero mexicana en doble dígito y en algunos productos acumulan ya una caída de hasta 75%, lo que coloca al sector en una coyuntura compleja que apunta a una crisis prolongada.

Luego de una recuperación de precios que alcanzó su pico máximo en el 2022, a la par de alta demanda estadounidense para llenar sus inventarios de acero tras la pandemia, vino el desplome de precios, lo que agudizó la crisis con la incertidumbre geopolítica que generó la llegada del Presidente Donald Trump.

A fines del 2024, Trump ordenó imponer aranceles de 25% a sus importaciones de acero por temas relacionados con el combate al fentanilo y la inmigración ilegal, aunque exceptuó a los productos que cumplían con las reglas del T-MEC.

Pero en marzo pasado, la crisis se agudizó con más aranceles, ahora de 50% con base en la Sección 232 de su Ley de Seguridad Nacional.

En términos de productos, el efecto no es homogéneo y en aceros largos el caso extremo es la varilla corrugada para construcción.

”Ahí hemos observado una caída en las exportaciones de entre 70% a 75% interanual en algunos meses desde el 2023, resultado de un mercado estadounidense más cerrado y de la competencia de productores locales que se benefician del sesgo proteccionista”, advierte Rodrigo Aliphat, profesor investigador del Centro Investigación y Docencia Económica (CIDE).