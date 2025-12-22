Contracción en sus precios y aranceles de Trump, ‘funden’ a los acereros
Tan sólo en el primer semestre del 2025, las exportaciones de acero de México a EU se situaron en cerca de los 4 mil 591 millones de dólares, es decir una caída de alrededor del 16.6%
MONTERREY- Tres años de contracción en sus precios y nueve meses de aranceles de hasta 50% en su principal mercado, EU, desplomaron el valor de las exportaciones de la industria del acero mexicana en doble dígito y en algunos productos acumulan ya una caída de hasta 75%, lo que coloca al sector en una coyuntura compleja que apunta a una crisis prolongada.
Luego de una recuperación de precios que alcanzó su pico máximo en el 2022, a la par de alta demanda estadounidense para llenar sus inventarios de acero tras la pandemia, vino el desplome de precios, lo que agudizó la crisis con la incertidumbre geopolítica que generó la llegada del Presidente Donald Trump.
A fines del 2024, Trump ordenó imponer aranceles de 25% a sus importaciones de acero por temas relacionados con el combate al fentanilo y la inmigración ilegal, aunque exceptuó a los productos que cumplían con las reglas del T-MEC.
Pero en marzo pasado, la crisis se agudizó con más aranceles, ahora de 50% con base en la Sección 232 de su Ley de Seguridad Nacional.
En términos de productos, el efecto no es homogéneo y en aceros largos el caso extremo es la varilla corrugada para construcción.
”Ahí hemos observado una caída en las exportaciones de entre 70% a 75% interanual en algunos meses desde el 2023, resultado de un mercado estadounidense más cerrado y de la competencia de productores locales que se benefician del sesgo proteccionista”, advierte Rodrigo Aliphat, profesor investigador del Centro Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Sólo en el primer semestre del 2025, las exportaciones de acero de México a EU se situaron en alrededor de 4 mil 591 millones de dólares, lo que supone una caída de aproximadamente 16.6% respecto al mismo periodo del 2024.
Al extender la ventana a enero-julio, tan sólo en un mes más, la contracción del valor exportado se aproximó al 29% interanual, coincidiendo con la introducción de un arancel del 25% en marzo y su aumento a 50% en junio.
Pero el retroceso no inició con el arancel generalizado del 2025, viene desde el 2023.
En una trayectoria de más largo plazo, de enero a agosto del 2022 al mismo periodo del 2025, el valor exportado baja de 4 mil 132 millones de dólares a sólo mil 778 millones, es decir, una caída acumulada del 57%.
”No todo ese ajuste es resultado de los aranceles, una parte importante responde a la normalización de precios y a la menor demanda”, explicó Aliphat.
César Jiménez Flores, presidente ejecutivo de Ternium en México, reconoce que la industria tuvo un año muy complicado.
¿Cómo pintó el año? Pues como Frida Kahlo... muy feo, muy, muy, muy feo”, ironiza.
”No nada más para México, sino para todo el mundo, porque el señor Trump se puso a pelear con todos con los aranceles, lo que a la industria del acero le ha afectado mucho”.
Otras fuentes de la industria revelan que ya hay reajustes de personal en las empresas más representativas de esta actividad, como Ternium, Deacero y ArcelorMittal, agravados por el cierre de AHMSA.
”La salida de operación de un jugador sistémico como AHMSA dejó un hueco importante en oferta de productos planos y generó tensiones laborales y financieras en varias regiones”, afirma Aliphat.
”Al mismo tiempo, la capacidad instalada de los grupos que siguen operando está subutilizada en un contexto de alta incertidumbre regulatoria y de precios de energía poco competitivos”.
Explica que, conforme a distintos ejercicios, con información del Inegi, hay una caída de entre 10% y 11% en el empleo de la industria básica y de transformación del acero en los últimos tres años.
Por Alfredo González, Agencia Reforma.