Contrato con Aeropuertos Mexicanos será de máximo de 20 años

El contrato de prestación de servicios que se hizo con Aeropuertos Mexicanos contempla como máximo 20 años, aunque esto será de acuerdo a toda la inversión que ellos van a sembrar en el aeropuerto y que pasa a ser patrimonio del estado de Coahuila, señaló el director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Oscar Pérez Benavides.

Luego de que se anunciara la inversión de 600 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, Pérez Benavides comentó que las obras se iniciarán el año que entra.

“Vamos a empezar con lo que es las salas de abordaje, con bandas de equipaje más amplias, más rápidas y modernas, con equipo de tecnología, para que desde los mostradores y los filtros de seguridad sea más eficiente de lo que tenemos en este momento y acondicionamiento de crecimiento del edificio actual, ampliaciones, adecuaciones y con todo eso vamos a empezar”, dijo.

En el caso del estacionamiento comercial que cuenta con 210 cajones y sobre el cobro que se tendrá en el mismo, comentó que será hasta el próximo año cuando se sientan con ellos para trabajar sobre este tema, pero dejó claro que se iniciará a muy bajo costo y los ingresos que se obtendrán se invertirán en la terminal aérea.

Finalmente recordó que el gobierno se queda con la venta del combustible, la aviación general y de carga, así como con todo lo que tiene que ver con el sistema operativo del aeropuerto.