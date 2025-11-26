Coparmex presenta panorama económico; estima crecimiento máximo de 1.4% del PIB para 2026 en México

Durante la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, se presentó el panorama económico y fiscal para 2026, las que fueron presentadas por el experto en economía y maestro de la UA de C, Antonio Serrano y por el director de Saltillo Asesores, Jorge Ayax Cabello Hernández.

En su presentación, Serrano Camarena dejó claro que será hasta el 2027 cuando regrese la calma y se reorganizará la actividad económica, por lo pronto, añadió que se están viviendo tiempos complejos, cambio la administración en Estados Unidos y Canadá, con lo que también cambio la perspectiva de los principales socios comerciales, a lo que se sumó la revisión o renegociación del TMEC,

Durante su plática comentó que el PIB del 3T25 fue de 0.4% y las expectativas de cierre al 4T25 es de 0.3%; mientras que para el 2026 se espera un crecimiento del PIB de 0.9 a 1.4%, siempre y cuando no se presenten eventos que alteren las condiciones económicas actuales.

En el caso de la inflación debido a la caída del consumo, se espera que la inflación se mantenga entre 3.6% y 4.2%; sin embargo, también se espera un crecimiento del comercio informal que pasará de 54.6% a 58.6%.

Resaltaron que donde hay focos es en la utilización de las afores para financiar al Gobierno Federal y los cambios en la ley para utilizar las reservas internacionales en su totalidad.

En el caso de los números de Inversión Extranjera Directa (IED) que recientemente presentó el Gobierno Federal, donde habla de un crecimiento en la misma, comentó que hay que ver cómo se encuentra en comparación al resto del mundo y si el récord son mil millones más, no hay nada que decir.

“La realidad es que en México gran parte de ese récord fue por la reinversión, en términos de inversión nueva fueron poco menos de 3 mil 800 millones de dólares de los casi 39 mil mdd de la IED, cuando Brasil tiene el cuádruple de eso, anda sobre 130 mil mdd de IED”, dijo.

PANORAMA FISCAL

Jorge Ayax Cabello Hernández al hablar sobre el panorama fiscal 2026, resaltó los incrementos en la tasa de recargados para los contribuyentes que no cumplen en tiempo sus contribuciones que será de un 40%, mientras que las retenciones que los bancos realizan por los rendimientos que obtienen los contribuyentes; “Viene un incremento en la tasa de retención de un 80%, lo que consideró son incrementos desproporcionados sobre todo si se comparan con lo que se espera de la inflación”, dijo.

Otro de los temas que abordó estuvieron relacionados con el Código Fiscal de la Federación, en particular destacó lo referente al Artículo 27 donde se faculta a la autoridad a negar el registro a una empresa o persona moral cuando alguno de sus socios hayan tenido un pasado oscuro en materia fiscal.

En el caso de los comprobantes fiscales, dijo que con la ley que está vigente este año, el tema de la comprobación fiscal y que se conoce como la materialidad de las operaciones, corre a cargo de quien recibe el comprobante, sin embargo, el cambio que viene para 2026 es que ahora esto estará a cargo de quien emite la factura.

Finalmente, otro tema que abordó fueron las auditorías exprés que realizará la autoridad fiscal a partir del próximo año, al momento que las inicie, suspenderá el sello digital a esa empresa, con lo que no va a poder facturar o timbrar nómina desde el momento en que se le notifique, sino se puede ese mismo día notificar a la empresa, realizarán una segunda visita y si tampoco reciben la auditoría, automáticamente se establecerá que todos los comprobantes que emiten son falsos.