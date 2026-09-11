Crece 2.42% sector industrial; la mayor cifra desde 2023 en México

CDMX.-La actividad industrial de México logró su mayor incremento anual en 33 meses, tras crecer 2.42 por ciento durante julio de 2026, una cifra solo inferior a la variación de octubre de 2023 de 4.95 por ciento.

Los avances en los cuatro grandes que conforman la producción industrial sustentaron su expansión en el séptimo mes del año en curso, destacando el repunte de 6.66 por ciento anual en la construcción y el retorno del crecimiento a la manufactura de 1.33 por ciento, cortando una racha negativa de 12 caídas.

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En el rubro constructor, el impulso provino del avance en edificación de 7.31 por ciento anual, acompañado por trabajos especializados para la construcción, con 7.05 por ciento, y construcción de obras de ingeniería civil, con 2.88 por ciento, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Diez rubros de los 21 en que desglosa el instituto a la manufactura subieron, encabezados por el crecimiento de 14.43 por ciento anual la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos cosechó una expansión a tasa anual de 13.50 por ciento y la fabricación de maquinaria y equipo de 3.11 por ciento.

Once subsectores reportaron reducciones en su producción anual, figurando la fabricación de muebles, colchones y persianas, con 8.10 por ciento.

La fabricación de prendas de vestir disminuyó 5.25 por ciento respecto a julio de 2025 y la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica cedió 4.36 por ciento. Por su parte, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total se acrecentó 0.74 por ciento anual y la minería 1.63 por ciento.

Exclusivamente en julio, el rubro industrial de México avanzó 0.45 por ciento mensual y sumó dos alzas.

La construcción subió 0.91 por ciento, tasa menor al registro de junio de 3.02 por ciento, y las manufacturas repuntaron 0.72 por ciento.

En la parte de minería, tras dos incrementos al hilo, en julio se observó su revés más significativo en 16 meses, al sufrir un declive mensual de 1.82 por ciento, combinado con el estancamiento en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, dado que no contabilizó cambio respecto a junio.

Adicionalmente, de enero a julio de 2026, el total de la producción industrial aumentó 0.42 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, gracias, principalmente a los incrementos en minería y construcción de 3.56 y 2.82 por ciento, en ese orden.

Las actividades manufactureras, por su parte, padecieron una caída en su producción de 0.75 por ciento anual y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total vio una ligera variación de 0.04 por ciento.