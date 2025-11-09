Crece producción de vehículos Equinox EV y el Optic en GM y la RAM 1500 de Stellantis

/ 9 noviembre 2025
    Crece producción de vehículos Equinox EV y el Optic en GM y la RAM 1500 de Stellantis
    Además en las ventas de unidades al extranjero en los primeros diez meses del 2025 de GM, las que registraronun saldo positivo fueron también las de Equinox EV con 71 mil 593 unidades y el Optic con 14 mil 906. FOTO: ESPECIAL.

Las exportaciones de Stellantis, de la ProMaster en ese periodo fueron de 37 mil 417 unidades y la RAM 2,500 con 135,806

Los modelos que produce localmente General Motors registraron un crecimiento en su producción en el periodo enero- octubre 2025, destacando los vehículos de la Equinox EV y el Optic, mientras que en Stellantis fue la RAM 1500.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIVAL) del INEGI, en el periodo enero-octubre 2025 la producción de la Blazer fue de 35, 259 unidades (40,811 en ene-oct 2024),la Blazer EV 15,685 unidades (31,539 ene-oct 2024), Equinox EV 71,439 (50,333 ene-oct 2024), Honda Prologue 30,869 (38,724 ene-oct 2024) y el Optic 16,846 (39 ene-oct 2024).

En octubre la producción fue Blazer 3,627 (5,012 oct 2024), Blazer EV 1,280 (2,142 oct 2004), Equinox EV8,673 (7,092 oct 2024), Honda Prologue 2,751 (5,560 oct 2024) y el Optic con 2,510 (0 en oct 2024).

En el caso de Stellantis, la producción en ene-oct 2025 de la Crew Cab 105,188 (106,080 ene-oct 2024), ProMaster 50,255 (67,571 ene-oct 2024), RAM 1500 con 8,936 (0 en ene-oct 2024) y la RAM 4000 con 55,083(72,076 ene-oct 2024).

Mientras que en octubre 2025 fue en la Crew Cab 11,771 (7,901 oct 2024), ProMaster 2,423 (8,512 oct 2024),RAM 1500 con 3,361 (0 en oct 2024) y la RAM 4000 con 6,220 (5,107 oct 2024).

EXPORTACIONES

Por lo que respecta a las exportaciones de ene-octubre 25, en el caso de General Motors la que registraron un saldo positivo fueron las de Equinox EV con 71,593 unidades (50,408 ene-oct 2024) y el Optic con 14,906(5 ene-oct 2024), del resto la Blazer fue 34,327 ene-oct 2025 (39,733 ene-oct 2024) y la Blazer EV 15,541 (33,072ene-oct 2024).

En octubre las exportaciones de Blazer fueron de 3,512 (5,590 oct 2024), Blazer EV 1,277 (2,969 oct 2024), Equinox EV 8,406 (13,202 oct 2024) y el Optic 1,622 ( 0 en oct 2024).

Por lo que respecta a Stellantis, las exportaciones de la ProMaster ene-oct25 fueron de 37,417 unidades(60,685 ene-oct 2024) y la RAM 2,500 con 135,806 (131,142 ene-oct 2024); mientras que en octubre fueron de ProMaster con 4,108 unidades (7,249 oct 2024) y la RAM 2500 con 19,169 (9,814 oct 2024).

