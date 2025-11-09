Crece producción de vehículos Equinox EV y el Optic en GM y la RAM 1500 de Stellantis

Los modelos que produce localmente General Motors registraron un crecimiento en su producción en el periodo enero- octubre 2025, destacando los vehículos de la Equinox EV y el Optic, mientras que en Stellantis fue la RAM 1500.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIVAL) del INEGI, en el periodo enero-octubre 2025 la producción de la Blazer fue de 35, 259 unidades (40,811 en ene-oct 2024),la Blazer EV 15,685 unidades (31,539 ene-oct 2024), Equinox EV 71,439 (50,333 ene-oct 2024), Honda Prologue 30,869 (38,724 ene-oct 2024) y el Optic 16,846 (39 ene-oct 2024).

En octubre la producción fue Blazer 3,627 (5,012 oct 2024), Blazer EV 1,280 (2,142 oct 2004), Equinox EV8,673 (7,092 oct 2024), Honda Prologue 2,751 (5,560 oct 2024) y el Optic con 2,510 (0 en oct 2024).

En el caso de Stellantis, la producción en ene-oct 2025 de la Crew Cab 105,188 (106,080 ene-oct 2024), ProMaster 50,255 (67,571 ene-oct 2024), RAM 1500 con 8,936 (0 en ene-oct 2024) y la RAM 4000 con 55,083(72,076 ene-oct 2024).

Mientras que en octubre 2025 fue en la Crew Cab 11,771 (7,901 oct 2024), ProMaster 2,423 (8,512 oct 2024),RAM 1500 con 3,361 (0 en oct 2024) y la RAM 4000 con 6,220 (5,107 oct 2024).

EXPORTACIONES

Por lo que respecta a las exportaciones de ene-octubre 25, en el caso de General Motors la que registraron un saldo positivo fueron las de Equinox EV con 71,593 unidades (50,408 ene-oct 2024) y el Optic con 14,906(5 ene-oct 2024), del resto la Blazer fue 34,327 ene-oct 2025 (39,733 ene-oct 2024) y la Blazer EV 15,541 (33,072ene-oct 2024).

En octubre las exportaciones de Blazer fueron de 3,512 (5,590 oct 2024), Blazer EV 1,277 (2,969 oct 2024), Equinox EV 8,406 (13,202 oct 2024) y el Optic 1,622 ( 0 en oct 2024).

Por lo que respecta a Stellantis, las exportaciones de la ProMaster ene-oct25 fueron de 37,417 unidades(60,685 ene-oct 2024) y la RAM 2,500 con 135,806 (131,142 ene-oct 2024); mientras que en octubre fueron de ProMaster con 4,108 unidades (7,249 oct 2024) y la RAM 2500 con 19,169 (9,814 oct 2024).