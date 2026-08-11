Crece producción y exportación de Freightliner a nivel nacional

Durante julio la producción y exportación de Freightliner en México presentó un crecimiento de 50.3% y 63.6%, aunque en el acumulado su crecimiento fue moderado, mientras que las ventas al mercado interno en su mayoría siguen contraídas.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), la producción de Freightliner en julio 2026 fueron 8,984 unidades y comparadas a las 5,977 de julio 2025, generó ese crecimiento de 50.3%.

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Mientras que en el acumulado de enero-julio 2026 la producción fue de 53,364 unidades y contra las 53,151 del mismo periodo de 2025, representó un aumentó de 0.4%.

En el caso de las exportaciones, durante julio26 fueron 9,062 unidades y comparadas a las 5,540 de julio 2026 significó un crecimiento de 63.6%; en el acumulado del año, llevan 51,089 unidades y comparadas a las 50,197 del mismo periodo de 2025, representó un crecimiento de 1.8%.

MERCADO INTERNO

En el caso del mercado interno, donde existe todavía en su mayoría una contracción, las Ventas al Menudeo en julio 2026 se llegó a 587 unidades contra 808 de julio25, lo que significó una contracción de -27.4%; mientras que el acumulado de enero-julio 2026 fue 3,483 unidades contra 5,631 del mismo periodo de 2025 y significó una disminución de -38.1%.

Finalmente en el caso de las Ventas al Mayoreo, en julio26 fueron 366 unidades contra 549 de julio y representó una caída de -33.3%; en el acumulado se llegó a 2,643 unidades en comparación a las 2,569 unidades de enero-julio25, en este caso se presentó un crecimiento de 2.9%.