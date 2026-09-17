Crecen 1.7% en agosto ventas en tiendas ANTAD

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    Crecen 1.7% en agosto ventas en tiendas ANTAD
    En el mes de agosto las ventas de tiendas físicas se estiman en 145.6 miles de millones de pesos. ESPECIAL.
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Cabe resaltar que en agosto de este año hubo un viernes menos con respecto al mismo mes del pasado año 2025

CDMX.-En agosto, las ventas en términos nominales a tiendas iguales en México, que consideran todas las tiendas físicas que tienen más de un año de operación, mostraron un incremento de 1.7 por ciento, informó en un comunicado la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

A tiendas totales, que incorporan tanto a tiendas iguales como a todas las tiendas físicas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 4.2 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

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Por formato, en las tiendas iguales, el autoservicio disminuyó 0.7 por ciento, los establecimientos departamentales aumentaron 2.8 por ciento y los especializados 4.1 por ciento.

En tanto, en las tiendas totales, el formato de autoservicio subió 2 por ciento, el de departamentales 4 por ciento y especializadas 7.9 por ciento.

El crecimiento acumulado de enero a agosto de 2026 a tiendas iguales fue de 1.5 por ciento y a tiendas totales de 3.7 por ciento, mismo aumento que durante el periodo de enero a julio.

Las ventas de tiendas físicas del mes de agosto se estiman en 145.6 miles de millones de pesos y las acumuladas al octavo mes de 2026 en mil 099.8 miles de millones de pesos

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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