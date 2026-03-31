Creció 13.8% el valor de las exportaciones de México; Coahuila es tercer lugar a finales de 2025

Las exportaciones totales de las 32 entidades federativas alcanzaron un valor de 166 mil 433.1 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, observándose un crecimiento anual de 13.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); además, Coahuila fue el tercer estado con mayor participación porcentual en el total de exportaciones que México hizo en la economía internacional. A pesar del rendimiento de las exportaciones provenientes de Coahuila, se observó una caída de 6.2% con respecto al mismo periodo de 2024 pero manteniendo una participación de 9.7%, solo por detrás de Chihuahua que fue el primer lugar con el 19.9% de todas las exportaciones mexicanas y Jalisco con el 12.1%, informó Inegi.

El valor en dólares de las exportaciones provenientes de Coahuila fue de 16 mil 220 millones de dólares (mdd) en el cuarto trimestre de 2025. Además, Coahuila registró una participación de 18.2% en las exportaciones de “Fabricación de equipo de transporte”, valoradas en 9 mil 813.5 mdd, siendo el primer lugar en este rubro.

A nivel nacional y con base a las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) que Inegi registró en el trimestre octubre-diciembre, se detectó que las exportaciones agropecuarias y mineras cayeron 22.2 y 23.4%, respectivamente. En términos monetarios, el valor de las exportaciones agropecuarias fue de 3 mil 684.4 mdd, seguido de las mineras con un valor de 6 mil 961.7 mdd y las manufacturadas fue de 155 mil 786.9 mdd, representando el 93.6% del total de las exportaciones que México realizó en el comercio internacional en el cuarto trimestre de 2025. En Coahuila, las mercancías manufacturadas vendidas al exterior representaron el 97% (tres puntos por encima que la tasa nacional), con un valor de 15 mil 739.5 mdd en los últimos tres meses de 2025, pero registrando una caída de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2024. Según las ETEF, las exportaciones mineras (valoradas en 442.9 mdd) y agropecuarias (cotizadas en 33.6 mdd) de Coahuila registraron participaciones porcentuales de 2.7 y 0.2%, respectivamente.

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