Creció 13.8% el valor de las exportaciones de México; Coahuila es tercer lugar a finales de 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 31 marzo 2026
    Creció 13.8% el valor de las exportaciones de México; Coahuila es tercer lugar a finales de 2025
    El 97% de todas las exportaciones coahuilenses provienen de las industrias manufactureras; de este porcentaje, el 18.2% son de la fabricación de equipo de transporte. VANGUARDIA

Además, las exportaciones coahuilenses de equipo de transporte representaron el primer lugar en este rubro con un 18.2% de participación

Las exportaciones totales de las 32 entidades federativas alcanzaron un valor de 166 mil 433.1 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, observándose un crecimiento anual de 13.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); además, Coahuila fue el tercer estado con mayor participación porcentual en el total de exportaciones que México hizo en la economía internacional.

A pesar del rendimiento de las exportaciones provenientes de Coahuila, se observó una caída de 6.2% con respecto al mismo periodo de 2024 pero manteniendo una participación de 9.7%, solo por detrás de Chihuahua que fue el primer lugar con el 19.9% de todas las exportaciones mexicanas y Jalisco con el 12.1%, informó Inegi.

https://vanguardia.com.mx/dinero/amhmc-preve-minimo-impacto-por-paros-vacacionales-de-general-motors-en-ramos-arizpe-IL19740549

El valor en dólares de las exportaciones provenientes de Coahuila fue de 16 mil 220 millones de dólares (mdd) en el cuarto trimestre de 2025. Además, Coahuila registró una participación de 18.2% en las exportaciones de “Fabricación de equipo de transporte”, valoradas en 9 mil 813.5 mdd, siendo el primer lugar en este rubro.

A nivel nacional y con base a las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) que Inegi registró en el trimestre octubre-diciembre, se detectó que las exportaciones agropecuarias y mineras cayeron 22.2 y 23.4%, respectivamente.

En términos monetarios, el valor de las exportaciones agropecuarias fue de 3 mil 684.4 mdd, seguido de las mineras con un valor de 6 mil 961.7 mdd y las manufacturadas fue de 155 mil 786.9 mdd, representando el 93.6% del total de las exportaciones que México realizó en el comercio internacional en el cuarto trimestre de 2025.

En Coahuila, las mercancías manufacturadas vendidas al exterior representaron el 97% (tres puntos por encima que la tasa nacional), con un valor de 15 mil 739.5 mdd en los últimos tres meses de 2025, pero registrando una caída de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2024.

Según las ETEF, las exportaciones mineras (valoradas en 442.9 mdd) y agropecuarias (cotizadas en 33.6 mdd) de Coahuila registraron participaciones porcentuales de 2.7 y 0.2%, respectivamente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malas noticias

Malas noticias
true

Mirador 31/03/2026
true

POLITICÓN: Coecyt-Coahuila y la trampa de las multas partidistas
Vecinos denunciaron que un grupo de al menos siete personas ha cometido robos de manera constante en la colonia Nazario Ortiz Garza.

Saltillo: denuncian vecinos ola de robos en la Nazario Ortiz Garza; señalan a grupo identificado (videos)
Brigadas de Vectores realizaron fumigaciones en viviendas y calles para controlar la presencia de garrapatas.

Activan cerco sanitario por caso sospechoso de rickettsia en Piedras Negras
Villanueva cuenta con más de 200 cuadrangulares en su carrera profesional.

Saraperos de Saltillo refuerzan su ofensiva con la llegada de Christian Villanueva
La policía lanza gas lacrimógeno contra manifestantes frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles durante una protesta bajo el lema “No Kings” (“Sin Reyes”).

5 conclusiones de las protestas ‘No Kings’ con miras a las elecciones intermedias
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra