Creció 23.2% producción de autos eléctricos e híbridos en México

La producción de vehículos eléctricos e híbridos durante el periodo enero-noviembre 2025 creció 23.2%, asimismo la Chevrolet Equinox EV que produce GM Ramos Arizpe se mantuvo como líder en producción.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz(AMIA) dio a conocer que la producción de vehículos eléctricos e híbridos llegó a las 196,841 unidades, lo que significó ese incremento de 23.2% contra el mismo periodo de 2024.

En ese periodo de la Chevrolet Equinox EV se fabricaron 74,809 unidades, le sigue el Ford Mustang Mach E con 58,170 unidades, la Toyota Tacoma con 37,832 unidades, la Chevrolet Blazer EV con 16,600 unidades y la Wagoner S con 9,430 unidades.

COAHUILA EN EL LUGAR 11

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en el acumulado a noviembre en el país fue de 129,629 unidades y esto representó un crecimiento de 19.0%.

Llegan a representar el 9.5% del total del mercado total (1.39% los eléctricos por si solos); asimismo los más socorridos por el consumidor son los híbridos con 76.76%, le sigue los eléctricos con 14.65% y los híbridos plugin 8.59%.

En las ventas en el acumulado de enero-noviembre en Coahuila se vendieron 2,666 unidades y con ello se ubicó en la posición número 11 entre los estados. El Top 10 estuvo integrado por CDMX con 34,143 unidades, Edomex 17,829, Nuevo León 12,894, Jalisco 10,399, Guanajuato 5,445, Puebla 4,384, Veracruz 3,391, Yucatán 3,296, Querétaro 3,133 y Chihuahua 2,970 unidades.