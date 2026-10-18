Cupos de importación son clave para el abasto cárnico y el control de inflación: Comecarne

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    Cupos de importación son clave para el abasto cárnico y el control de inflación: Comecarne
    Se destacó que el consumo de materia prima nacional e importada es fundamental para sostener los planes de producción de los establecimientos de elaboración de alimentos con proteína cárnica. ESPECIAL

Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), informó que se está colaborando con la Secretaría de Economía para garantizar la oferta de carne

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) dio a conocer que el consumo de proteína cárnica en México ha presentado un crecimiento sostenible en los últimos años, en parte por el incremento en el poder adquisitivo de las familias y las políticas públicas que han contenido la escalada inflacionaria en el mercado nacional.

Lo que ha generado una mayor demanda alimentaria que exige certidumbre en el abasto de la carne, lo que a su vez requiere una anticipación anticipada de varios meses para garantizar que la industria cárnica cuente con un abastecimiento adecuado por especie, capaz de atender la demanda futura y contribuir a contener las presiones inflacionarias.

Vuelca tráiler con carne en carretera a Torreón; decenas esperan al acecho

Entre las cifras que compartían, está que la producción de carne continúa creciendo, pero su expansión entre 2020 y 2025 fue menor que el consumo. En ese periodo, la producción de pollo aumentó a una tasa media anual de 2.1%, frente al 3.1% del consumo; en cerdo, el crecimiento fue de 5.1% frente a 9.0%; y en res, de 2.1%, frente a 3.7%, lo que demuestra la necesidad de complementar la oferta nacional con abastecimiento del exterior.

Ante ello, destacan que asegurar el consumo a materia prima nacional e importada es fundamental para sostener los planes de producción de los establecimientos de elaboración de alimentos con proteína cárnica. Por ello, la continuidad de los mecanismos que faciliten el abastecimiento externo es relevante para la estabilidad del mercado.

En diciembre de 2025 el gobierno federal eliminó la carne de res y de cerdo del listado de fracciones arancelarias del “Decreto que exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias”.

En enero de 2026 la Secretaría de Economía publicó los acuerdos de establecimiento de arancel-cupo aplicable a la importación de carne de res y cerdo de diversas fracciones arancelarias. En ambos productos la vigencia de los certificados del cupo se estipuló hasta el 31 de diciembre de 2026. Los volúmenes considerados en la medida fueron 70 mil toneladas para carne de res y 51 mil toneladas para carne de cerdo.

Macarena Hernández, directora general del CoMeCarne afirmó: “en diciembre se vencen los cupos y el arancel cero de pollo, por ello para poder tener certidumbre para la planeación productiva de 2027, hemos solicitado a la autoridad que la definición, publicación y mecanismo de operación de los cupos se concreten con la anticipación necesaria. Así, las empresas podrán cerrar durante 2026 sus negociaciones de abastecimiento y estructurar sus programas de producción para 2027.”

La cadena de la carne está integrada por múltiples eslabones: desde el sector primario hasta la transformación, la distribución y la comercialización, que juntos permiten llevar alimentos a las familias mexicanas.

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