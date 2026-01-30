Déficit fiscal de México cerró en el 2025 en 4.3% del PIB

CDMX .-El déficit fiscal de México, medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se situó en 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025, por encima del 3.9 por ciento programado originalmente por la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Si bien el nivel de 4.3 por ciento implicó una reducción 1.5 puntos porcentuales respecto al 5.8 por ciento de 2024, no alcanzó a cumplir la meta original del Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s es revelado, a un año del crimen

Por otra parte, la deuda pública de México en su medida más amplia, o sea, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubicó en 52.6 por ciento del PIB al cierre del año pasado, superando el 52.0 por ciento registrado en 2024 y el 51.4 por ciento programado originalmente.

De este modo, la deuda ascendió a 18 billones 577 mil millones de pesos, en comparación con los 17 billones 423 mil millones de 2024; es decir, un aumento nominal de 0.3 por ciento y un alza real de 2.7 por ciento.

Hacienda consideró que la deuda pública se mantuvo en un “nivel sostenible”.

“La deuda amplia (SHRFSP) se mantuvo en una senda sostenible, ubicándose en 52.6 por ciento del PIB, lo que permitió preservar el grado de inversión del País con las principales agencias calificadoras y mantener condiciones favorables de acceso al financiamiento”, mencionó la SHCP en su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025.

El costo financiero de la deuda (intereses, comisiones y otros cargos) se incrementó 9.8 por ciento real entre 2024 y 2025, a un dato observado de un billón 311 mil millones de pesos.