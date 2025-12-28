Definen reglas laborales para trabajadores de plataformas en 2026

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones de las reglas para determinar el ingreso neto de los repartidores y conductores.

Cabe destacar que al momento solo el 14.12% de los trabajadores en la prueba piloto han logrado acceder a la totalidad de los beneficios de la seguridad social; es decir 141 mil 220 en promedio.

En los resultados del análisis de la prueba piloto realizada durante el primer y segundo trimestre del año, donde se observó la necesidad de ajustar los parámetros para que reflejen con mayor precisión la intensidad del trabajo y la realidad económica del sector.

La autoridad consideró el incremento sustancial al salario mínimo para 2026 anunciado por la Conasami, con el fin de garantizar que el cálculo del ingreso sea proporcional y viable frente a las nuevas obligaciones patronales.

Se explica que a partir de ahora, el ingreso bruto mensual se integrará por la suma de pagos por tareas, obras o servicios, incluyendo bonos, gratificaciones y estímulos de cualquier denominación, pero dejando fuera del cálculo los pagos por concepto de propinas.

Por otro lado, en cuanto a la reducción de los puntos porcentuales de exclusión, la categoría de Autos experimentó una disminución de 7 puntos porcentuales, al pasar de un 55% al cierre de 2025 a un 48% para el próximo año.

Además la categoría de Motos registró una reducción de 8 puntos porcentuales, bajando del 40% al 32% y en relación a los trabajadores No Motorizados obtuvieron la mayor reducción, con una baja de 9 puntos porcentuales, pasando de un 12% a tan solo un 3% de exclusión.

Aún así el monto bruto que los trabajadores deben generar para acceder a la seguridad social se mantiene casi idéntico debido al ajuste del salario mínimo a 9 mil 582.47 pesos.

En ese sentido, se tiene que un conductor de auto debe generar 18 mil 427 pesos, un motociclista 14,092 pesos y un repartidor no motorizado 9 mil 877 pesos para poder cotizar.

Con información de El Economista