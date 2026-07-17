Destrona Apple a Nvidia como empresa más valiosa del mundo

NUEVA YORK.-Apple superó a Nvidia en valor de mercado este viernes para recuperar su posición como la empresa más valiosa del mundo, reportó CNBC.

Las acciones de Nvidia cayeron más del 3% y su capitalización bursátil descendió a 4.84 billones de dólares en las primeras horas de la sesión. Apple cotizaba por última vez a una capitalización bursátil de 4.88 billones de dólares, pese a que sus acciones bajaban 1.22% a 329.17 dólares.

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Las dos compañías han tenido suertes muy diferentes en 2026: el fabricante del iPhone ha experimentado un aumento del 22% este año, mientras que Nvidia ha ganado alrededor del 7%.

El principal fabricante de chips de IA, que se ha recuperado desde el lanzamiento de ChatGPT, se ha mantenido en gran medida al margen en 2026, mientras Wall Street se centra en la etapa de chips de memoria e infraestructura para el desarrollo de centros de datos.

Esto ha beneficiado a las acciones de fabricantes de chips como Micron Technology y Sandisk.