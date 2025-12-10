Amplían 50 restaurantes de Saltillo su horario dominical por fiestas decembrinas
Sector restaurantero espera alta afluencia en los próximos días con motivo de las posadas
En Saltillo, 50 restaurantes ampliaron sus horarios dominicales durante esta temporada y hasta el cierre del año. En lugar de cerrar a las 6 de la tarde, como es habitual, ahora operan hasta las 10 de la noche.
El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que la mayoría de las posadas concluirán alrededor del 20 de diciembre, por lo que aún se realizan numerosos eventos departamentales dentro de los restaurantes. Algunos establecimientos han alcanzado hasta 90% de su capacidad, y al sumar las mesas tradicionales, reportan aforos completos.
Ante esta demanda, García Reyes explicó que 50 restaurantes decidieron extender su horario dominical. Aunque usualmente cierran a las 6 de la tarde, ahora la mayoría opera hasta las 10 de la noche para aprovechar el incremento de clientes por el cierre del año y la derrama económica derivada del pago de aguinaldos, factores que elevan las ventas.
Asimismo, muchos establecimientos han lanzado sus cenas navideñas y de fin de año, y algunos ofrecen eventos especiales para que las familias reserven y reciban el Año Nuevo en un restaurante.
Agregó que más de 120 restaurantes están ofertando cenas navideñas, y la mitad de ellos también contará con eventos especiales. Destacó que cada vez más familias en Saltillo optan por celebrar Año Nuevo en un restaurante o adquirir paquetes de comida para estas fechas.
García Reyes señaló que esta es la temporada más importante para el sector, y estimó que, gracias a los eventos masivos, posadas, cenas navideñas y celebraciones de fin de año, se podría superar una derrama de 250 millones de pesos.
Finalmente, adelantó que para 2026 se realizarán dos ediciones del Restaurant Week: la primera en febrero y la segunda en septiembre, meses identificados como los de menor actividad para el gremio.