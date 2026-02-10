Ante incertidumbre comercial, hay confianza en inversiones y empleo: Canacintra Coahuila

Ante los 11 mil 477 empleos que en enero se generaron en Coahuila, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez dijo que esto da confianza a la comunidad de que en la región hay empleo y sigue como un lugar atractivo para las inversiones.

Agregó que a pesar de la situación con GM Ramos, la región sigue fuerte, además de que Stellantis comenzará la fabricación de la RAM 1500, impulsando a la proveeduría local, dándole certidumbre a la cadena de suministro.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuyó producción en la mayoría de modelos de GM Ramos Arizpe

“En otras ocasiones señalaba que el tema puntual de la armadora que despidió era atribuible al tema meramente eléctrico, el trabajo en coordinación que estamos haciendo el Gobierno del Estado junto con la Secretaría del Trabajo y las cámaras empresariales con la bolsa de trabajo unificada y los apoyos que estamos brindando a la gente que se quedó sin trabajo está rindiendo frutos y se está acomodando pronto esta gente con la Feria de Empleo que se organizó”, aseguró Reveles Márquez.

A ello, dijo, se le suma el atractivo de Coahuila como es la seguridad, el estado derecho y la paz laboral, diferenciadores que hacen que la industria a pesar de todos los acontecimientos internacionales y el contexto global complicado, se mantenga como una región atractiva para las inversiones.

También reconoció que con los empleos generados en enero, se recuperó el 50 por ciento del empleo que se perdió en 2025, sin embargo, añadió que también habrá que considerar cuántos se acomodan este mes y que en el registro del siguiente mes se tenga el dato de los trabajadores sin empleo.

A su vez, el vicepresidente nacional de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de Canacintra, Jaime Guerra Pérez indicó que “esta frenada sin ninguna duda la manufactura, la industria automotriz siempre tiene ciclos y este último ha sido demasiado largo, a lo que se sumó el tema de los vehículos eléctricos y la falta de infraestructura, así como los aranceles, lo que generó los problemas de desempleo que se tuvieron los últimos meses del año pasado y el anunció de GM de eliminar un turno a inicios de este año.

Sin embargo, añadió “Normalmente enero es un mes de altas, además se hizo la Feria de Empleo y el Gobierno del Estado está haciendo acciones importantes y creo que cada mes va a seguir creciendo el empleo, obviamente tenemos que recuperar todos los del año pasado, más los nuevos porque cada año salen más egresados, pero ya es una buena recuperación y lo más importante se dará después de la revisión del TMEC”, finalizó Guerra Pérez.