Disminuyó producción en la mayoría de modelos de GM Ramos Arizpe

Enero 2026 representó para GM Ramos Arizpe una disminución en la producción de la mayoría de sus modelos y también en exportaciones, mientras que en el caso de Stellantis, el primer mes del año le generó número más positivos en comparación a enero 2025.

En el caso de GM Ramos Arizpe y su producción local, cuatro de los cinco modelos que produce presentaron una disminución en comparación a las cifras de enero 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

De acuerdo a las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en enero 2026 la producción de la Blazer fue de 3,518 unidades (4,662 ene25), la Blazer EV con 892 unidades (3,824 ene25), la Equinox EV con 1,114 unidades (6,551 ene25) y el Optic en enero26 con 1,003 unidades (1,288 ene25).

Y la que presentó un ligero crecimiento en su comparativo anual fue la producción del Honda Prologue, que cerró enero26 con 1,208 unidades (1,154 unidades ene25).

En el caso de las exportaciones se repite la misma situación, en caso de la Blazer las exportaciones en enero 2026 fueron de 2,907 unidades (3,744 ene25), la Blazer EV con 675 unidades (3,096 ene25), la Equinox EV con 1,311 unidades (5,518 ene25) y el Optic con 1,080 unidades (1,089 ene25); en el caso del Prologue.

MES POSITIVO PARA STELLANTIS

Por lo que respecta a Stellantis, para ellos fue muy positivo el primer mes del año, en enero 2026 la producción de Crew Cab fue de 6,751 unidades (4,830 ene25), la ProMaster con 4,874 unidades (2,761 ene25), la RAM 1500 con 2,735 unidades (0 ene25) y la RAM 4000 con 3,698 unidades (2,176 ene25).

Por lo que respecta a las exportaciones, también les fue muy bien el primer mes del año, en enero 2026 exportaron de la ProMaster con 2,132 unidades (1,691 ene25) y de la RAM 2500 con 9,666 (4,693 ene25).