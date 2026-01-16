Bajó la actividad industrial de Coahuila 6.6% en septiembre de 2025 a tasa anual: Inegi

Dinero Local
/ 16 enero 2026
    Bajó la actividad industrial de Coahuila 6.6% en septiembre de 2025 a tasa anual: Inegi
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa es un producto estadístico que realiza mes con mes Inegi para observar los cambios en la actividad económica del sector secundario. VANGUARDIA

Nueve estados tuvieron variaciones positivas de los 32 en su indicador general de la actividad industrial estatal; Oaxaca y Quintana Roo registraron las bajas más significativas

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) —que proporciona estadísticas sobre los cambios en la industria en México— de Coahuila presentó una variación negativa de 6.6 por ciento en septiembre de 2025 a tasa anual, y de 2.3 por ciento a tasa mensual con respecto a agosto del mismo año, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se observa que el IMAIEF de Coahuila ha presentado un decrecimiento constante por debajo de los 100 puntos, alcanzando un valor de 82.3 puntos porcentuales en septiembre de 2025; desde finales de 2022 este indicador ha bajado con leves incrementos.

Coahuila presentó tasas de decrecimiento en términos anuales en todas las actividades industriales (minería, generación y transmisión de energía, construcción y manufactura), siendo las industrias manufactureras la más afectadas, con una variación negativa valor de 6.2.

La construcción y la minería obtuvieron también variaciones negativas de 5.4 y 5.3, respectivamente, en septiembre de 2025 comparando el valor con el mismo mes de 2024.

El rubro de “Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final” obtuvo una variación negativa de 3.4 por ciento en septiembre de 2025 a tasa anual

REACCIONES NEGATIVAS DEL IMAIEF EN OTROS ESTADOS

Al analizar la tabla de resultados de septiembre de 2025, la entidad federativa con la mayor afectación general y el mayor número de indicadores críticos es Oaxaca, seguida muy de cerca por Quintana Roo y Campeche.

Oaxaca es la entidad con la variación negativa más profunda en el indicador de Actividad Industrial, registrando un retroceso de -26.3 por ciento. La construcción cayó un -35.0 por ciento. Similar reacción tuvo el rubro de “Industrias Manufactureras” con una baja de -17.8 por ciento.

Quintana Roo presentó una variación negativa total de -25.2%, destacando por ser el estado más afectado en el sector extractivo con un valor -22.9 por ciento (la caída más alta en este rubro).

Campeche tuvo una variación total de -15.5 por ciento en su IMAIEF, ya que ostentó el “pico” negativo más extremo de toda la tabla en la construcción: una caída de -45.6 por ciento.

Temas


Dinero
Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

