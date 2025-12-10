Cae actividad industrial durante agosto en Coahuila

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en agosto Coahuila registró una disminución de -3.3% en comparación con julio de 2025 y de -6.0% respecto a agosto de 2024.

Según la variación porcentual real y la contribución por sector, la Actividad Industrial en Coahuila presentó una caída de -7.5%, con una contribución de -0.45%. En Minería, la disminución fue de -2.5%, con una contribución de -0.03%.

En Generación, Transmisión y Distribución de Energía, la variación anual fue de -18.6%, con una contribución de -0.49%. En Construcción, se observó un crecimiento de 4.9%, con una contribución de 0.18%. Finalmente, en Industrias Manufactureras, la variación anual fue de -9.0%, con una contribución de -0.70%.