Cae actividad industrial durante agosto en Coahuila

Dinero Local
/ 10 diciembre 2025
    Cae actividad industrial durante agosto en Coahuila
    El sector de la manufactura local reporta una caída de 9 por ciento en el último año, dio a conocer el Inegi. Foto: Especial

Inegi da a conocer que a tasa anual, este indicador reporta una disminución de 6 por ciento

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en agosto Coahuila registró una disminución de -3.3% en comparación con julio de 2025 y de -6.0% respecto a agosto de 2024.

Según la variación porcentual real y la contribución por sector, la Actividad Industrial en Coahuila presentó una caída de -7.5%, con una contribución de -0.45%. En Minería, la disminución fue de -2.5%, con una contribución de -0.03%.

TE PUEDE INTERESAR: Ante repunte industrial y comercial, piden ampliar capacidad aérea de Coahuila

En Generación, Transmisión y Distribución de Energía, la variación anual fue de -18.6%, con una contribución de -0.49%. En Construcción, se observó un crecimiento de 4.9%, con una contribución de 0.18%. Finalmente, en Industrias Manufactureras, la variación anual fue de -9.0%, con una contribución de -0.70%.

El INEGI informó que, en agosto y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial reportó los mayores incrementos en Sonora (10.9%), Tamaulipas (3.8%), Veracruz (2.9%), Puebla (2.2%) y Baja California Sur (2.1%).

Por el contrario, las mayores caídas mensuales se registraron en Nayarit (-9.1%), Quintana Roo (-5.9%) y Coahuila (-3.3%).

Temas


Economía
industria

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INEGI

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno