Cae actividad industrial durante agosto en Coahuila
Inegi da a conocer que a tasa anual, este indicador reporta una disminución de 6 por ciento
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en agosto Coahuila registró una disminución de -3.3% en comparación con julio de 2025 y de -6.0% respecto a agosto de 2024.
Según la variación porcentual real y la contribución por sector, la Actividad Industrial en Coahuila presentó una caída de -7.5%, con una contribución de -0.45%. En Minería, la disminución fue de -2.5%, con una contribución de -0.03%.
En Generación, Transmisión y Distribución de Energía, la variación anual fue de -18.6%, con una contribución de -0.49%. En Construcción, se observó un crecimiento de 4.9%, con una contribución de 0.18%. Finalmente, en Industrias Manufactureras, la variación anual fue de -9.0%, con una contribución de -0.70%.
El INEGI informó que, en agosto y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial reportó los mayores incrementos en Sonora (10.9%), Tamaulipas (3.8%), Veracruz (2.9%), Puebla (2.2%) y Baja California Sur (2.1%).
Por el contrario, las mayores caídas mensuales se registraron en Nayarit (-9.1%), Quintana Roo (-5.9%) y Coahuila (-3.3%).