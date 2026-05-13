Celebra General Motors su 45 aniversario del Complejo Ramos Arizpe

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    Celebra General Motors su 45 aniversario del Complejo Ramos Arizpe
    “Cumplir 45 años es motivo de orgullo porque refleja la dedicación, el talento y el compromiso de generaciones”, señaló Paco Garza, Presidente y Director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe. VANGUARDIA

Desde 1981, esta planta de producción se convirtió en un referente de manufactura, innovación y electrificación en México

General Motors (GM) de México celebra el 45 aniversario de su Complejo Ramos Arizpe, una de las operaciones más emblemáticas de la compañía en México y un sitio clave en la historia de la manufactura automotriz del país.

Desde el inicio formal de operaciones, en 1981, el Complejo ha construido una trayectoria marcada por innovación, calidad, evolución tecnológica y el compromiso con la comunidad. Hoy, Complejo Ramos Arizpe integra cinco plantas —Estampados, Ensamble, Pintura, Motores y Transmisiones— y cuenta con un equipo de más de 5 mil empleados, consolidándose como un motor de desarrollo para Coahuila y para la industria automotriz nacional.

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“Cumplir 45 años es motivo de orgullo porque refleja la dedicación, el talento y el compromiso de generaciones de personas que han hecho del Complejo Ramos Arizpe un referente para GM en México y en el mundo”, señaló Paco Garza, Presidente y Director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe.

“Este aniversario también nos impulsa a seguir evolucionando, innovando y construyendo el futuro de la manufactura con una visión cada vez más sustentable y siempre enfocada en nuestros clientes”, declaró el director general de GM.

A lo largo de 45 años, el Complejo Ramos Arizpe ha dejado hitos que han definido su legado. En 1981 inició con la producción de Chevrolet Monte Carlo. En 1984 se convirtió en la primera planta automotriz mexicana en exportar vehículos a Estados Unidos, con el modelo Chevrolet El Camino. Cuatro años después, comenzó la exportación de motores a Japón y, en 1991, Chevrolet Cavalier se exportó a Canadá.

Su historia productiva también refleja la capacidad de adaptación del Complejo a las distantas etapas de la industria. En sus líneas se han manufacturado 27 modelos de vehículos y, a la fecha, se han producido más de 6.7 millones de unidades, más de ocho millones de motores y más de 1.6 millones de transmisiones.

“Este aniversario reconoce la historia, el esfuerzo y la pasión de nuestra gente, que por 45 años ha hecho posible la evolución del Complejo” señaló Alicia Del Valle, Directora Ejecutiva de la Planta Ensamble del Complejo Ramos Arizpe. “Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino también nuestra capacidad para seguir transformándonos, integrar nuevas tecnologías y fortalecer nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua”.

Complejo Ramos Arizpe también ha sido protagonista en la transformación tecnológica de GM en México. En 2007 produjo su primer vehículo híbrido, Saturn VUE Green Line, y en 2023 se convirtió en la primera planta de GM de México en producir vehículos eléctricos, iniciando con Chevrolet Blazer EV y posteriormente con Chevrolet Equinox EV y Cadillac OPTIQ.

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Además de su liderazgo industrial, el Complejo ha sido reconocido por su visión ambiental y su contribución al desarrollo sustentable. Fue el primer sitio de GM de México certificado por Wildlife Habitat Council y, desde 2009, opera bajo un esquema de cero confinamientos, evitando el envío de residuos a relleno sanitario mediante reciclaje y uso de combustible alterno.

El impacto del Complejo Ramos Arizpe también se extiende a la economía regional. Su presencia impulsó el desarrollo del clúster automotriz de Coahuila y la llegada de proveedores de componentes clave. Actualmente cuenta con 90 proveedores en el estado, fortaleciendo la cadena de valor, el contenido local y la generación de empleos indirectos.

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