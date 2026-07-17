$!Coahuila: Cesará Honda producción de Prologue EV en planta de Ramos Arizpe a finales de 2026

Ante una tibia demanda del mercado, el fabricante japonés informó ayer a sus concesionarios estadounidenses que la producción del Honda Prologue, el cual se fabrica en Ramos Arizpe, Coahuila, en México, y se desarrolla conjuntamente con General Motors, cesará a finales de este año.

Honda Motor decidió poner fin a la venta de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos, estrategia que tendrá impacto en México.

“Sin duda hemos tenido éxito con el Prologue”, declaró Lance Woelfer, responsable de las operaciones de ventas de Honda en Estados Unidos.

Las ventas se interrumpirán a partir del año modelo 2026 debido a la escasa demanda; en su lugar, Honda se centrará en ofrecer modelos híbridos y vehículos con motor de combustión interna en EU.

“Pero ahora mismo, la clave para el mercado es el equilibrio entre los vehículos de combustión interna y los híbridos”.

De acuerdo con datos de Inegi, la producción de Prologue en México para exportarse a EU se ha desacelerado. En 2024 produjo más de 46 mil autos y en 2025 fueron poco más de 33 mil.

De enero a junio de 2026, ha producido poco más de 8 mil unidades.

El Prologue se lanzó en 2024 como precursor de otros tres modelos eléctricos que serían fabricados en una planta de Honda en Ohio a partir de este año, pero el plan ya fue desechado.

Las ventas globales de Honda subieron 2.4 por ciento en la primera mitad del año, impulsadas por la fuerte demanda de modelos híbridos de sus modelos más vendidos: CR-V, Accord y Civic.

Los híbridos representaron casi un tercio del volumen total de ventas en junio, mientras que las del Prologue cayeron 40 por ciento.

Con información de Axel Arce