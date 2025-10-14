Coahuila: Anuncian inversión de 62 mdd para planta china de autopartes

/ 14 octubre 2025
    Coahuila: Anuncian inversión de 62 mdd para planta china de autopartes
    En medio de las tensiones comerciales en el mundo, China sigue apostando por invertir en Coahuila. Foto: Especial

La empresa asiática Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co., Ltd. dio a conocer este proyecto en la entidad

La compañía china Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co., Ltd. anunció una inversión de aproximadamente 62 millones de dólares para establecer una planta inteligente de manufactura de autopartes en Coahuila, fortaleciendo así los lazos industriales entre China y México.

El proyecto será ejecutado por dos subsidiarias con sede en Singapur, propiedad de la filial Anhui Yongmaotai, la cual pertenece en su totalidad a la compañía matriz. La inversión fue confirmada por la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM).

La nueva empresa que operará en México contará con un capital registrado de un millón de dólares, distribuido en un 60 por ciento de participación para una subsidiaria de Singapur y 40 por ciento para Singapore Automotive Technology.

La planta, que se ubicará en Coahuila, tendrá una capacidad de producción anual de 25 millones de autopartes ligeras, entre ellas carcasas de turbocargadores. El periodo de construcción será de dos años, con miras a iniciar operaciones en el segundo trimestre de 2027.

Según el informe semestral 2025 de Shanghai Yongmaotai, el proyecto ya ha sido iniciado con éxito. Actualmente, se están llevando a cabo los procesos de aprobación y registro en China, Singapur y México, incluyendo el establecimiento legal de la nueva filial mexicana.

Shanghai Yongmaotai se especializa en la investigación, producción y comercialización de aleaciones y piezas de aluminio para la industria automotriz. Su experiencia tecnológica y su enfoque en la innovación la han posicionado como un actor relevante en el mercado internacional de autopartes.

