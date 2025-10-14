Coahuila: Anuncian inversión de 62 mdd para planta china de autopartes

La compañía china Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co., Ltd. anunció una inversión de aproximadamente 62 millones de dólares para establecer una planta inteligente de manufactura de autopartes en Coahuila, fortaleciendo así los lazos industriales entre China y México.

El proyecto será ejecutado por dos subsidiarias con sede en Singapur, propiedad de la filial Anhui Yongmaotai, la cual pertenece en su totalidad a la compañía matriz. La inversión fue confirmada por la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM).

TE PUEDE INTERESAR: Crece presencia china en Coahuila: Saltillo y Torreón suman 386 residentes legales

La nueva empresa que operará en México contará con un capital registrado de un millón de dólares, distribuido en un 60 por ciento de participación para una subsidiaria de Singapur y 40 por ciento para Singapore Automotive Technology.