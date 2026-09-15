Coahuila: Invitan a empresas a integrarse al programa Impulsores de la Paz

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    Coahuila: Invitan a empresas a integrarse al programa Impulsores de la Paz
    Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, dio detalles del programa Impulsores de la Paz a los socios de la Coparmex local. Héctor García

Su objetivo es promover ambientes laborales basados en el respeto, destaca la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas

En el marco de la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, invitó a las empresas a sumarse al programa Impulsores de la Paz.

Señaló que parte de la violencia que se registra en el estado se genera al interior de los hogares y que la mayor incidencia se concentra en municipios como Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo, que también son las ciudades más grandes de la entidad.

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Agregó que tanto la Fiscalía Especializada como el Poder Judicial se encuentran rebasados ante el número de carpetas relacionadas con problemáticas y casos de violencia familiar.

Ante esta situación, explicó, se han implementado programas dirigidos a atender las causas y contribuir a la reconstrucción del tejido familiar y social. Uno de ellos es Impulsores de la Paz, cuyo objetivo es promover ambientes laborales basados en el respeto, la colaboración, la comunicación y la cultura de la paz.

El programa comenzó a implementarse en centros comunitarios, con mujeres y líderes de colonias ubicadas en los polígonos de mayor violencia. Posteriormente se llevó a alumnos, maestros y delegados sindicales, lo que, de acuerdo con Salinas, ha contribuido a disminuir los índices de violencia y agresiones en las escuelas.

Por ello, ahora se busca llevarlo al sector empresarial, donde se encuentran las madres y padres de esos niños y jóvenes. La intención es promover ambientes laborales basados en el respeto, la colaboración, la comunicación y la cultura de paz, mediante herramientas para prevenir conflictos a través del diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos.

El programa puede aplicarse en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como en instituciones, organismos y centros de trabajo del sector público, además de organizaciones como cámaras empresariales, clústeres y otros espacios laborales.

$!El programa tiene como meta fomentar una cultura de paz dentro de las organizaciones.
El programa tiene como meta fomentar una cultura de paz dentro de las organizaciones. Héctor García

Los ejes del programa son la sensibilización, la formación y la implementación. El primero contempla un taller de cultura de paz y mediación, con una duración de entre 20 y 120 horas, además de reconocer la existencia de problemáticas al interior de las empresas.

Posteriormente, el personal recibe capacitación en prevención y resolución pacífica de conflictos, con el desarrollo de habilidades que, señaló Salinas, les permitirán convertirse en protagonistas de este proceso.

El tercer eje corresponde a la implementación de una política interna de mediación laboral.

Entre los beneficios de fomentar una cultura de paz dentro de las organizaciones se encuentran la prevención y disminución de conflictos, mejores relaciones laborales, incremento en la productividad, mayor sentido de pertenencia y una menor rotación de personal.

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ISN: 20% DE LA APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA INVERSIÓN SOCIAL

Durante la reunión, el presidente de la Región Sureste de la Fundación del Empresariado Coahuilense, Luis Arizpe Jiménez, y la directora de la organización, Lucy Garza, destacaron que el empleo formal impulsa el desarrollo de Coahuila.

Explicaron que, a través de una parte del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), se creó el Fideicomiso 0.20, mediante el cual se financian proyectos orientados a impulsar la movilidad social y fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses. Las prioridades se definen cada año a través de un Comité Técnico.

Los recursos tienen dos vías de implementación: una mediante programas públicos realizados por instituciones gubernamentales y otra a través de acciones ciudadanas impulsadas por la Fundación del Empresariado Coahuilense.

En 2025 se destinaron más de 365 millones de pesos a programas relacionados con los principales retos del estado. Entre ellos se encuentran Salud Mental, con 164 millones 850 mil pesos; Salud, con 29 millones 330 mil pesos; Educación, con 29 millones de pesos, y Prevención de Adicciones, con 16 millones 300 mil pesos. La Fundación del Empresariado Coahuilense recibió 125 millones 874 mil 435 pesos.

Arizpe Jiménez recordó que este modelo fue replicado en Chihuahua; sin embargo, señaló que durante una reciente visita de empresarios de ese estado, estos expresaron su sorpresa por los avances alcanzados en Coahuila.

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Añadió que Nuevo León también comenzó un esquema similar, pero no ha logrado avanzar al mismo ritmo, pese a contar con una bolsa aproximada de 150 millones de pesos.

REALIZARÁN TEDX SAN ESTEBAN

Por otra parte, se dio a conocer que el próximo 7 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición de TEDx San Esteban, cuya sede será la Universidad Carolina.

Entre los speakers participantes se encuentran Álvaro Ferreira, de México; Bob Fabey, de Estados Unidos; Champanca Treviño, Esteban Garza, Javier Acosta, Wicho Durán, Luis Pablo Ocañas, Tey Leal, Paola Valdés, Rodolfo Guevara y Tamara Robles, así como Juan José Christiensen, de Ecuador.

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