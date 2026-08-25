Preocupa a IP de Coahuila escalada en guerra comercial entre Canadá y EU

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, reconoció que existe preocupación por la escalada comercial entre Canadá y Estados Unidos, debido a que ambos son socios estratégicos de México y sus economías, junto con la mexicana, mantienen cadenas productivas profundamente integradas. Sin embargo, señaló que, más que tomar partido por alguno de estos socios comerciales, México debe defender la fortaleza de Norteamérica como región y preservar el carácter trilateral del T-MEC.

En el caso de las empresas canadienses instaladas en Coahuila, consideró que puede existir algún efecto indirecto, particularmente en aquellas que forman parte de cadenas de suministro vinculadas con Estados Unidos, especialmente en sectores como el automotriz, acero, manufactura y logística.

In the face of unjustified American tariffs, Canadians have shown resolve, purpose, and strength.



The government is matching that spirit — protecting Canadian workers, businesses, and families. pic.twitter.com/kSqYUNw8ad — Mark Carney (@MarkJCarney) August 25, 2026

No obstante, recordó que muchas de estas compañías están en México precisamente porque forman parte de una plataforma productiva norteamericana altamente integrada. Por ello, una ruptura de esas cadenas terminaría generando costos no sólo para Canadá, sino también para empresas y consumidores estadounidenses.

“Desde Coahuila debemos mandar un mensaje de certidumbre y confianza a las inversiones canadienses, estadounidenses y de cualquier otro país que genere empleo y desarrollo en nuestra región”, aseguró.

Ante esta situación, expresó que México debe actuar con prudencia, mantener abiertos los canales de diálogo con ambos gobiernos y promover una solución negociada. “Por ello, no conviene escoger entre Estados Unidos y Canadá, sino escoger Norteamérica, fortalecer las cadenas regionales y aprovechar esta coyuntura para demostrar que México es un socio confiable, competitivo y estratégico dentro del T-MEC”, concluyó.