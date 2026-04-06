Bloqueos carreteros se reducen en México: estos son los puntos activos

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/ 6 abril 2026
    Bloqueos carreteros se reducen en México: estos son los puntos activos
    Disminuyen los bloqueos carreteros en México. Foto: Cuartoscuro - José Betanzos Zárate

La Secretaría de Gobernación informó que los bloqueos carreteros en México se redujeron de 11 a cinco en el transcurso del día.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó una reducción significativa en los bloqueos carreteros registrados este día en distintas regiones del país. De los 11 cierres que se presentaron por la mañana en nueve entidades, para las 18:00 horas únicamente permanecían cinco vialidades obstruidas.

De acuerdo con la dependencia, esta disminución fue posible gracias a la intervención institucional y a los mecanismos de diálogo impulsados por el Gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales y representantes de transportistas y productores agrícolas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/trailer-vuelca-en-la-concordia-el-mismo-punto-de-la-explosion-de-una-pipa-cierran-zaragoza-FB19815653

Estrategia de diálogo y coordinación

La Segob destacó que el enfoque principal ha sido privilegiar el diálogo para reducir las afectaciones a la ciudadanía, sin dejar de respetar el derecho a la libre manifestación. En ese sentido, se mantuvo una comunicación constante entre:

- Autoridades federales

- Gobiernos estatales

- Representantes de los sectores involucrados

Este esquema permitió desactivar varios puntos de conflicto a lo largo del día, facilitando la reapertura de importantes vías de comunicación.

Llamado a liberar vialidades

A pesar de los avances, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los grupos que aún mantienen bloqueos para que recurran a las vías institucionales. El objetivo es evitar mayores afectaciones al tránsito y garantizar la movilidad en las carreteras del país.

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Segob reportó una reducción significativa en los bloqueos carreteros. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

¿Dónde continúan los bloqueos activos?

Hasta el último reporte oficial, los bloqueos carreteros que permanecían activos se localizan en cinco estados. Estos son los puntos específicos:

1. Baja California: Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

2. Guanajuato: Carretera Federal 110, tramo Pénjamo–La Piedad

3. Michoacán: Autopista México–Guadalajara, a la altura de la caseta Contepec

4. Tlaxcala: Carretera Federal 136 México–Veracruz

5. Morelos: Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

Estos cierres continúan generando afectaciones parciales al tránsito, especialmente en rutas clave para el transporte de mercancías y la movilidad regional.

https://vanguardia.com.mx/informacion/las-carreteras-afectadas-por-paro-nacional-de-transportistas-y-agricultores-DB19813880

Impacto y próximos pasos

La reducción de bloqueos representa un avance importante para restablecer la circulación en las principales carreteras del país. Sin embargo, el conflicto no se ha resuelto por completo, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación.

El Gobierno de México reiteró su disposición al diálogo como principal herramienta para atender las demandas de los sectores involucrados, buscando equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de garantizar el libre tránsito.

En este contexto, la evolución de los bloqueos carreteros dependerá de la capacidad de negociación en las próximas horas, así como de la disposición de los manifestantes para avanzar por la vía institucional.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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