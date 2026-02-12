Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP

Dinero Local
/ 12 febrero 2026
    Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP
    La iniciativa privada en la localidad advirtió de retos que tendrá con esta reforma en materia laboral. Cuartoscuro

Comercio e industria maquiladora serán los sectores que se vean más afectados; prevén aumentos en productos

La entrada en vigor gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, prevista para iniciar el próximo año, encendió alertas en el sector empresarial de Coahuila, donde representantes de la iniciativa privada advierten que el impacto en costos podría ir de 5 hasta 40 por ciento, dependiendo del sector y del tamaño de la empresa.

El presidente de la Canacintra Coahuila Sureste advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas. De sus 500 socios, entre 350 y 400 son pymes y de 50 a 60 micros, muchas con plantillas de apenas cinco o seis trabajadores, lo que limita su margen de maniobra. Estimó que el impacto laboral podría alcanzar 30 por ciento, sin contar posibles afectaciones en ingresos.

TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas... la verdad sobre esta reforma ¿realmente beneficia a los trabajadores?

El economista Antonio Serrano señaló que el reto será reorganizar operaciones acostumbradas a esquemas de lunes a sábado, lo que dificultará cumplir entregas y afectará particularmente a empresas de logística. Consideró que el impacto promedio podría oscilar entre 5 y 15 por ciento, aunque el comercio y la industria maquiladora resentirán de inmediato el ajuste. Además, anticipó la posible adopción de esquemas de trabajo por días.

$!Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP

Miguel Muñoz Betancourt, vicepresidente de ARHCOS, explicó que las plantas revisan configuraciones de turnos y límites de horas extras —incluyendo dobles y triples— para no exceder lo permitido por la reforma. Si bien reconoció que la medida busca mejorar la calidad de vida y fomentar la convivencia familiar, advirtió que todo dependerá de la planeación empresarial.

TE PUEDE INTERESAR: Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado

Por su parte, el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, consideró que es una reforma tramposa, ya que el aumento en horas extras podría elevar hasta 40 por ciento el gasto en nómina, encareciendo productos y servicios.

Mientras que el ex presidente de la Canirac Saltillo, Juan Carlos Guerra, añadió que, aunque el desempleo permitiría cubrir horarios, el sector restaurantero resentirá el impacto, especialmente meseros que dependen de propinas. Con alzas acumuladas en insumos desde la pandemia, advirtió, muchos negocios que apenas sobreviven podrían no resistir el nuevo ajuste laboral.

Mientras tanto, en Piedras Negras, una empresa comenzará a finales de este mes una prueba piloto con un turno especial que reducirá su jornada de 48 a 45 horas semanales.

TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas: será una realidad en el 2030

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, informó que por ahora no se dará a conocer el nombre de la compañía, ya que se encuentra en negociaciones con su sindicato. Precisó que no se contratará personal adicional; los trabajadores del turno ajustarán su dinámica para cumplir con la misma carga de producción.

En la Región Sureste, aunque ninguna empresa se ha acercado formalmente a la autoridad laboral para implementar pruebas piloto, se sabe que varias ya realizan configuraciones internas para cumplir con los nuevos máximos legales.

