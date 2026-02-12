$!Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP

La entrada en vigor gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, prevista para iniciar el próximo año, encendió alertas en el sector empresarial de Coahuila, donde representantes de la iniciativa privada advierten que el impacto en costos podría ir de 5 hasta 40 por ciento, dependiendo del sector y del tamaño de la empresa. El presidente de la Canacintra Coahuila Sureste advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas. De sus 500 socios, entre 350 y 400 son pymes y de 50 a 60 micros, muchas con plantillas de apenas cinco o seis trabajadores, lo que limita su margen de maniobra. Estimó que el impacto laboral podría alcanzar 30 por ciento, sin contar posibles afectaciones en ingresos. TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas... la verdad sobre esta reforma ¿realmente beneficia a los trabajadores? El economista Antonio Serrano señaló que el reto será reorganizar operaciones acostumbradas a esquemas de lunes a sábado, lo que dificultará cumplir entregas y afectará particularmente a empresas de logística. Consideró que el impacto promedio podría oscilar entre 5 y 15 por ciento, aunque el comercio y la industria maquiladora resentirán de inmediato el ajuste. Además, anticipó la posible adopción de esquemas de trabajo por días.

Miguel Muñoz Betancourt, vicepresidente de ARHCOS, explicó que las plantas revisan configuraciones de turnos y límites de horas extras —incluyendo dobles y triples— para no exceder lo permitido por la reforma. Si bien reconoció que la medida busca mejorar la calidad de vida y fomentar la convivencia familiar, advirtió que todo dependerá de la planeación empresarial. TE PUEDE INTERESAR: Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado Por su parte, el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, consideró que es una reforma tramposa, ya que el aumento en horas extras podría elevar hasta 40 por ciento el gasto en nómina, encareciendo productos y servicios. Mientras que el ex presidente de la Canirac Saltillo, Juan Carlos Guerra, añadió que, aunque el desempleo permitiría cubrir horarios, el sector restaurantero resentirá el impacto, especialmente meseros que dependen de propinas. Con alzas acumuladas en insumos desde la pandemia, advirtió, muchos negocios que apenas sobreviven podrían no resistir el nuevo ajuste laboral.

Reducir la jornada laboral a 40 horas está bien. Hacerlo ahora y con dos días de descanso está mucho mejor. ¿Por qué esperar hasta el 2030?



Que no te den gato por liebre: las y los trabajadores mexicanos merecen tiempo para descansar, compartir y vivir con dignidad.... pic.twitter.com/mObPMDTrlE — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) February 10, 2026