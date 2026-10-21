Convención Nacional de Canacintra en Saltillo: comienzan los encuentros de negocios

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    Convención Nacional de Canacintra en Saltillo: comienzan los encuentros de negocios
    En este evento se realizan más de 800 citas de negocios. Rebeca Ramírez

Proveedores y compradores arrancan con las actividades junto a las sesiones de networking

Las actividades de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra Coahuila Sureste 2026 arrancaron este miércoles con encuentros de negocios y sesiones de networking entre proveedores. Para los primeros se programaron 837 citas, mientras que en las segundas se esperaba alcanzar hasta 2 mil encuentros.

Wendolyne Interial, gerente de Impulso Empresarial de Canacintra Coahuila Sureste, informó que los encuentros de negocios se realizaron de las 8:30 a las 13:30 horas, mientras que las sesiones de networking comenzaron después de las 11:00 horas y consistieron en reuniones breves entre participantes.

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En las actividades participaron 57 empresas compradoras y 80 proveedores. Durante el periodo establecido, una sola empresa pudo concretar hasta 30 citas de negocios.

Interial explicó que, a diferencia de otros años, en esta edición los encuentros de negocios se concentraron en una sola jornada, por lo que se buscó mejorar la compatibilidad entre compradores y proveedores para aprovechar el tiempo disponible.

Entre los participantes destacaron empresas del sector automotriz, aunque también hubo representación de las industrias de la construcción, electrodomésticos, aeroespacial y alimentaria, entre otras.

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Las compañías provinieron de distintas regiones del país, entre ellas Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Torreón, Monclova, Puebla, Pachuca y León.

Finalmente, Interial señaló que este tipo de encuentros ha permitido concretar buenos cierres comerciales y generar resultados favorables para las empresas participantes.

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