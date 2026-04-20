Dan a conocer a ganadores de Premios CIAC 2025; entregan tres galardones en Coahuila

De acuerdo a la información presentada por el CIAC, se presentó un empate entre los galardonados en la categoría de Responsabilidad Social con BorgWarner con su proyecto “Trascendiendo con seguridad: legado que permanece” y Daimler con “Embajadores voluntarios cultivando el conocimiento a las nuevas generaciones”.

El Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) dio a conocer a los ganadores de los Premios CIAC 2025, donde en esta edición se llevaron tres galardones Borgwarner y Daimler.

En cadena de suministro fue galardonado Daimler con su proyecto “Estrategia de optimización de inventario con MIT” , el galardón de Excelencia Operacional fue para Borgwarner con Phoenix–Swat y el de Industria 4.0 fue también para la planta de Daimler con su proyecto Optimización operativa en celdas automáticas.

Mientras que la planta Magna CIMS se llevó un galardón en la categoría de Eficiencia Energética y Sustentabilidad con el proyecto “Sistemas de monitoreo para la eficiencia operativa y sustentabilidad” y en la categoría de Capital Humano el galardonado fue Borgwarner con “Lugares que inspiran: cómo ser un Great Place to Work”.

La V Asamblea del CIAC se realizó el pasado 9 de abril y en el marco de la misma, también se entregó el reconocimiento “Líder CIAC: Excelencia a la Colaboración” que se entregó a Erika Patricia Rodríguez Pérez.

Finalmente otros números que se compartieron en esa asamblea fue que han realizado 175 actividades, se contó con una participación de 1,900 personas y más de 450 horas de colaboración.