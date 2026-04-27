Definen a ganadores de los galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

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Dinero Local
/ 27 abril 2026
    Definen a ganadores de los galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026
    El comercio establecido del Centro Histórico de Saltillo reconocerá a cuatro personajes. Especial

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad serán reconocidos por su labor en una fecha por definirse

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que llevó a cabo su Asamblea Ordinaria, en la que se realizaron las votaciones correspondientes a la segunda edición de los Galardones Centro Histórico de Saltillo 2026, conforme a las bases previamente publicadas en medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales de difusión.

De acuerdo con la convocatoria, las postulaciones fueron presentadas por miembros activos de la asociación y evaluadas por el Consejo, órgano encargado del proceso de selección. Como resultado, quedaron definidos los galardonados de esta segunda edición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ventas-en-el-centro-historico-a-la-baja-en-saltillo-sector-comercial-reporta-caida-del-20-IB20219010
$!El premio Post Mortem del Centro Histórico de Saltillo será para don Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria.
El premio Post Mortem del Centro Histórico de Saltillo será para don Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria. Especial

El Galardón Post Mortem del Centro Histórico de Saltillo, reconocimiento al legado de quienes ya no están presentes, pero cuya aportación permanece en la historia y vida del comercio local, será otorgado a Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria.

$!Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, recibirá el premio a Perseverancia Emblemática.
Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, recibirá el premio a Perseverancia Emblemática. Especial

El Galardón Perseverancia Emblemática, que distingue a comerciantes por su constancia, resiliencia y compromiso, será para Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapaterías Francis.

$!El reconocimiento Honor al Mérito Comercial será para Fernando Oyervides Thomas, de Tiendas y Blancos Yessica.
El reconocimiento Honor al Mérito Comercial será para Fernando Oyervides Thomas, de Tiendas y Blancos Yessica. Especial

En tanto, el Galardón al Mérito Comercial, que reconoce contribuciones significativas al fortalecimiento del comercio en el Centro Histórico, será entregado a Fernando Oyervides Thomas, de Tiendas y Blancos Yessica.

$!Don José Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, será reconocido con el galardón Trayectoria y Legado.
Don José Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, será reconocido con el galardón Trayectoria y Legado. Especial

Por su parte, el Galardón Trayectoria y Legado, que reconoce toda una vida de trabajo y aportaciones a la identidad comercial del Centro Histórico, será para José Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/comerciantes-del-centro-historico-de-saltillo-ratifican-dirigencia-ID19929670

“Estos galardones representan un reconocimiento al esfuerzo, la historia y la dedicación de comerciantes que han sido parte fundamental del desarrollo del Centro Histórico. Es una forma de valorar su trayectoria y fortalecer la identidad de nuestro comercio local”, señaló Alan Christian Duarte.

La entrega de los reconocimientos se realizará en una ceremonia solemne de gala, en fecha próxima por confirmarse, con la presencia de autoridades municipales, comerciantes, cámaras empresariales e invitados especiales.

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