Destacan CTM y CROC gran oportunidad con el saltillense Juan Carlos López como titular de la INA

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    Destacan CTM y CROC gran oportunidad con el saltillense Juan Carlos López como titular de la INA
    El empresario saltillense será el dirigente nacional de la Industria Nacional de Autopartes. Archivo

El empresario coahuilense, presidente del Consejo de Administración del GIS, encabezará la Industria Nacional de Autopartes

Representantes del sector obrero destacaron la experiencia del presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo (GIS), Juan Carlos López Villarreal, quien se perfila para asumir la presidencia de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La semana pasada trascendió que López Villarreal sería el próximo presidente de la INA, aunque será hasta el próximo mes cuando su designación se haga oficial. Durante el periodo enero-mayo, el sector de autopartes generó ventas por 52 mil 878 millones de dólares.

https://vanguardia.com.mx/dinero/se-perfila-juan-carlos-lopez-villarreal-como-nuevo-presidente-del-ina-FI22803886

El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, consideró que la posible llegada de López Villarreal a la presidencia de la INA representa una oportunidad para Coahuila, debido a su experiencia empresarial y a la vocación automotriz que caracteriza a la región.

$!Tereso Medina, dirigente nacional de la CTM, destacó la disposición para trabajar en conjunto con esta industria y los sindicatos.
Tereso Medina, dirigente nacional de la CTM, destacó la disposición para trabajar en conjunto con esta industria y los sindicatos. Rebeca Ramírez

Medina Ramírez señaló que el sector obrero ve con satisfacción la posibilidad de que el empresario coahuilense encabece la organización y manifestó su disposición a trabajar de manera cercana con él para impulsar acuerdos orientados a preservar los empleos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/regresa-demanda-por-motor-de-combustion-interna-afirma-el-gis-EI22801353

Por su parte, el secretario general de la CROC, José Alberto Morales, destacó la experiencia de López Villarreal y estimó que su perfil le permitirá desempeñar adecuadamente la responsabilidad al frente de la INA y contribuir al crecimiento de la industria de autopartes.

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