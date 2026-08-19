Destacan CTM y CROC gran oportunidad con el saltillense Juan Carlos López como titular de la INA

Representantes del sector obrero destacaron la experiencia del presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo (GIS), Juan Carlos López Villarreal, quien se perfila para asumir la presidencia de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La semana pasada trascendió que López Villarreal sería el próximo presidente de la INA, aunque será hasta el próximo mes cuando su designación se haga oficial. Durante el periodo enero-mayo, el sector de autopartes generó ventas por 52 mil 878 millones de dólares.