Destacan CTM y CROC gran oportunidad con el saltillense Juan Carlos López como titular de la INA
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El empresario coahuilense, presidente del Consejo de Administración del GIS, encabezará la Industria Nacional de Autopartes
Representantes del sector obrero destacaron la experiencia del presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo (GIS), Juan Carlos López Villarreal, quien se perfila para asumir la presidencia de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
La semana pasada trascendió que López Villarreal sería el próximo presidente de la INA, aunque será hasta el próximo mes cuando su designación se haga oficial. Durante el periodo enero-mayo, el sector de autopartes generó ventas por 52 mil 878 millones de dólares.
El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, consideró que la posible llegada de López Villarreal a la presidencia de la INA representa una oportunidad para Coahuila, debido a su experiencia empresarial y a la vocación automotriz que caracteriza a la región.
Medina Ramírez señaló que el sector obrero ve con satisfacción la posibilidad de que el empresario coahuilense encabece la organización y manifestó su disposición a trabajar de manera cercana con él para impulsar acuerdos orientados a preservar los empleos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Por su parte, el secretario general de la CROC, José Alberto Morales, destacó la experiencia de López Villarreal y estimó que su perfil le permitirá desempeñar adecuadamente la responsabilidad al frente de la INA y contribuir al crecimiento de la industria de autopartes.