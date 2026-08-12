Regresa demanda por motor de combustión interna, afirma el GIS

El motor de combustión interna recuperó terreno, señaló Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo (GIS), quien afirmó que desde finales de 2025 comenzaron a percibir un incremento en los pedidos de piezas destinadas a este tipo de vehículos. El empresario se refirió al último reporte de la industria de autopartes, que registró un crecimiento de 39.17 por ciento en la producción de motores a gasolina durante el periodo enero-mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“El motor de combustión interna regresó, vamos a decir, podría ser su último respiro, aunque de alguna forma se va a mantener una mezcla. Ni todo va a ser de uno ni todo de otro, pero eso ha ayudado a empresas que todavía teníamos algunas plataformas que se afectaban o iban directamente al motor de combustión interna, y nos está dando un respiro o un proceso de transición más lento”, explicó. López Villarreal indicó que desde finales del año pasado comenzaron a recibir más pedidos de piezas que consideraban próximas a salir del mercado. Sin embargo, actualmente observan que la demanda se mantiene y, en algunos casos, incluso registra incrementos en volúmenes que originalmente no esperaban para estas fechas. Recordó que los productos de GIS se destinan a plataformas de combustión interna, híbridas y eléctricas. En el caso de las piezas para vehículos de gasolina o de combustión interna, estimó que representan entre 25 y 30 por ciento de su producción destinada al sector de vehículos comerciales.

SIGUE CAUTELA Respecto a la industria de vehículos y camiones, López Villarreal señaló que existe cautela ante el dinamismo de la electromovilidad, los aranceles, las guerras comerciales y las condiciones que enfrentan sectores como el aluminio y el acero. “Hay mucha cautela, aunque dentro de lo que cabe estamos bien. Norteamérica se ha mantenido bien, hay muchos retos por atender y creo que estos se seguirán despejando conforme avancen las negociaciones”, comentó. Consideró que los acuerdos comerciales no se concretarán de manera rápida, sino por fases, por lo que, dijo, es prudente que México tome las decisiones y conduzca las negociaciones que más le convengan al país y a la región. Además del T-MEC, otro de los retos para la industria es la transición hacia la electromovilidad. Explicó que muchas empresas automotrices apostaron fuertemente por los vehículos eléctricos, pero la transición ha avanzado a un ritmo menor al esperado.