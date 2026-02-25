Empresarios de la AIERA tendrán reunión con alcalde de Ramos Arizpe para proyectos urbanos

A principios del próximo mes, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) sostendrá una reunión con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, y entre los temas que se abordarán está lo relacionado a la infraestructura, movilidad, agua y el Impuesto Sobre Nómina.

El presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos indicó que será el tres de marzo la reunión, y que se tratará de una mesa de dialogo para darle seguimiento a varios puntos que el año pasado se plantearon como necesidades, además de algunas preocupaciones o inquietudes del sector industrial.

En el caso de infraestructura dijo que verán proyectos que se han puesto en la mesa como son de movilidad y del agua, en el caso de este último comentó que si bien el servicio se ha vuelto más estable, también se debe de prever porque se acerca la primavera-verano, temporadas de calor donde luego se presentan problemas de desabasto, por lo que la AIERA quiere conocer qué planes tiene el gobierno municipal para mitigar esa problemática.

Otro de los temas que es probable que se vean son lo referente al suministro de energía, aunque estos competen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gándara Cavazos añadió que buscará hacer un bloque común con el municipio.

En el caso del ISN, comentó que el año pasado había un recurso asignado que estaba detenido porque algunas obras se realizarían alrededor de las vías del tren y estaba por definirse si estas las realizaría el Gobierno Federal, por lo que verían si ese recurso se destinará a otros proyectos.

Por otra parte, Diego Gándara comentó que en mayo cumple su segundo aniversario como presidente de la AIERA; reflexionó sobre si se mantendrá otro año más como dirigente de la organización.