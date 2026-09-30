Preparan protocolo laboral para trabajadores afectados por ajuste en GM Ramos Arizpe

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    Preparan protocolo laboral para trabajadores afectados por ajuste en GM Ramos Arizpe
    La empresa señaló que el ajuste responde a su futuro plan de manufactura. OMAR SAUCEDO

El reajuste impactará al 4 por ciento de la plantilla laboral del complejo

Ante el nuevo reajuste de trabajadores en General Motors Ramos Arizpe, la Secretaría del Trabajo dio a conocer están preparados para activar el Protocolo de Atención a Trabajadores en cuanto lo soliciten.

General Motors de México confirmaba un reajuste de personal que impactó al 4% de los trabajadores que tiene en Ramos Arizpe, sin especificar un número, recordaron que el año pasado General Motors anunció el fine producción de la generación actual de Chevrolet Blazer ICE en el Complejo de Ramos Arizpe, la cual concluirá el 2 de octubre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/despide-gm-a-200-trabajadores-de-planta-ramos-arizpe-tras-fin-de-produccion-de-blazer-a-gasolina-CL23821322

La planta continuará produciendo Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac Optic, e iniciará ensamble de la Chevrolet Groove a partir de 2027.

Derivado de esos planes, están ajustando la fuerza laboral en línea con el plan de manufactura a futuro. Agradecen las contribuciones de los empleados impactados por este cambio y añadieron que todos recibieron su liquidación de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Sobre ello, la Secretaría del Trabajo, que al momento todavía no tenían esa confirmación, comentaban que ellos están preparados para activar el Protocolo de Atención a Trabajadores en cuando lo soliciten.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gm-cerrara-en-octubre-ciclo-de-reajustes-de-personal-programado-para-este-ano-en-ramos-arizpe-HB23777033

Este protocolo significa junto con la Procuraduría del Trabajo darle un acompañamiento a los trabajadores por si existe alguna duda y darles asesoría, asimismo por parte del Servicio de Empleo se les ofrece vacantes que están en la Bolsa del Trabajo o se les pide sus datos y se les contacta cuando existen vacantes, además de ofrecerles capacitación a quienes así lo soliciten.

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