Coahuila: Trabajan empresas automotrices a un 80% de su capacidad de producción

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    Coahuila: Trabajan empresas automotrices a un 80% de su capacidad de producción
    Las inversiones automotrices continúan promoviéndose, aunque lentamente. Especial

No obstante, las ventas van de acuerdo a lo pronosticado en medio de la situación con EU

La presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos, dio a conocer que las plantas operan, en promedio, al 80 por ciento de su capacidad de producción, mientras que los volúmenes de ventas se mantienen conforme a lo pronosticado.

Agregó que en Norteamérica se ha mantenido la producción de vehículos de combustión interna e híbridos, lo que ha permitido sostener los volúmenes, mientras que los eléctricos se están incorporando con una rampa de producción más lenta.

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En cuanto a las inversiones del sector automotriz, comentó que avanzan lentamente, pero continúan promoviéndose, principalmente entre los proveedores y en menor medida entre las empresas Tier 1.

Por otra parte, sobre los avances en la implementación de la reducción de la jornada laboral, cuya primera etapa inicia en 2027, señaló que las empresas se están preparando para elevar su productividad, mejorar su competitividad e instalar capacidad adicional que les permita cumplir con los volúmenes de producción con menos horas disponibles.

“Eso es lo que estamos haciendo. Muchas de las empresas van a tener que meter más mano de obra para cubrir esa ineficiencia y también respetar las nuevas leyes del tiempo extra; muchas otras están invirtiendo en automatización para hacer sus procesos más eficientes”, aseguró.

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Estimó que el 80 por ciento de las empresas está considerando automatizar sus procesos, mientras que el 20 por ciento contempla contratar más personal. Asimismo, añadió que están evaluando el impacto de la jornada laboral a corto, mediano y largo plazo, debido a que cuentan con tres años para prepararse para la jornada de 40 horas.

“En otros términos, significa 20 por ciento menos del tiempo disponible para producir las mismas piezas”, aseguró.

Finalmente, sobre el impacto del recorte de las exportaciones de diésel de Estados Unidos hacia México, comentó que la principal consecuencia ha sido el incremento en los costos de transportación.

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“Hemos visto ese efecto durante estos últimos meses. Nuestro incremento en costos de transportación para poder traer materia prima, para poder exportar, es un poco más caro. Esto repercute en el precio final al consumidor”, aseguró.

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