Utilidad Neta de GIS creció 3 mdd en el 1T de 2026

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Dinero Local
/ 23 abril 2026
    Utilidad Neta de GIS creció 3 mdd en el 1T de 2026
    Grupo Industrial Saltillo cuenta con plantas en Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, CDMX y San Antonio, Texas. VANGUARDIA

Además, el grupo industrial saltillense generó 31 mdd en la categoría UAFIRDA a pesar de un entorno con presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó para el primer trimestre de 2026 un crecimiento de 7% en ventas al incrementarse los volúmenes de fundición, mecanizado y plating en las operaciones de Norteamérica, Europa y Asia de acuerdo con su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A través de un proceso de fortalecimiento de capacidades, procesos, sistemas y estructuras, avanzando de manera consistente hacia la excelencia operativa, disciplina financiera y generación de valor para sus clientes, GIS pudo hacer frente a un entorno que continúa siendo volátil, con presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas, de acuerdo con su informe.

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La Compañía destaca que los volúmenes de Draxton, su negocio global de autopartes, en Europa y Asia tuvieron un crecimiento en fundición de 4% respecto al año anterior, reflejo de una estrategia orientada a la diversificación a productos de vehículos comerciales, mientras que en Norteamérica se mantuvo estable; al mismo tiempo que continúa creciendo en procesos de valor agregado como el mecanizado y plating.

Además, GIS informó que alcanzó una UAFIRDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) de 31 millones de dólares, reflejo de avances significativos en la mejora de indicadores operativos, una favorable mezcla de productos y el crecimiento en volumen antes comentado.

“Logramos la captura de nuevos programas por más de 50 millones de dólares, con lanzamientos previstos en los próximos dos años. Hacia 2026, mantendremos una disciplina financiera rigurosa en la administración del capital de trabajo, en la ejecución de CapEx y la reducción de gastos fijos, para impulsar flexibilidad financiera y solidez de nuestro balance” señaló Knut Bentin, Director General de Grupo Industrial Saltillo.

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