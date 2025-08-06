Regresa el Restaurant Week en noviembre a Saltillo

La Canirac Saltillo contempla retomar durante la primera semana de noviembre la promoción Restaurant Week en la ciudad, mediante la cual los restaurantes ofrecerían un menú especial a un costo menor al habitual y con ello generar tráfico de clientes, aumento en ventas y también se apoyaría a la economía de la comunidad.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, informó que para esta nueva edición se analiza que también participen los restaurantes de Monclova.

Explicó que en la ciudad acerera tienen dificultades en su economía y este gremio depende de la delegación de Saltillo, por lo que será poner un granito de arena para que también lleven tráfico a sus establecimientos.

Agregó que el objetivo del Restaurant Week es apoyar a los restaurantes durante las semanas bajas. Para cumplir este objetivo se contempla realizarlo durante la primera semana de noviembre.

Con este esquema buscan que los restaurantes participantes ofrezcan un menú especial de 3 o 4 tiempos a un costo menor (50 a 60% menos) de lo habitual para con ello también romper algunos paradigmas y quienes no visiten ciertos establecimientos, por temor a la cuenta, se acerquen a conocerlos.

Este modelo se implementó en San Pedro en Nuevo León y en el caso de Saltillo durante la presidencia de Canirac Saltillo de Fabio Gentiloni Arizpe, detalló el presidente.

García Reyes afirma que el proyecto funcionó y trae beneficio para todas las partes, tanto para el empresario, para los consumidores y para los proveedores.

Adelantó que se buscarán algunas alianzas y patrocinadores para que tengan un acercamiento con los restaurantes de su interés y así impulsar también la cadena de valor.

Finalmente en Saltillo contemplan que participen en esta promoción entre 80 a 100 restaurantes y esperan que en Monclova 30 restaurantes se puedan sumar al Restaurant Week.