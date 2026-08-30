Saltillo: En 15 días, presentarán ficha técnica del Gran Forum

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    Saltillo: En 15 días, presentarán ficha técnica del Gran Forum
    Este espacio servirá para tener eventos multitudinarios en la localidad. Especial

En este documento se considerarán las principales características del recinto, con la intención de promocionarlo

La ficha técnica del Gran Forum de Expo Coahuila será presentada en los próximos 15 días, informó el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Enrique López Aguirre.

Explicó que el documento contendrá las principales características del recinto, información que posteriormente será difundida para comenzar con la promoción del espacio y atraer eventos de gran escala.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-confirman-a-consorcio-constructor-saltillo-para-construir-gran-forum-de-expo-coahuila-por-677-mdp-IN22945728

“La ficha técnica de todas las características nos la van a presentar dentro de unos 15 días y nosotros ya les comunicaremos todos esos detalles, porque también nosotros lo tenemos que utilizar para ir por los eventos afuera”, aseguró.

Detalló que entre la información que deberá incluir la ficha técnica se encuentran las características del piso para la instalación de stands y exposiciones, las dimensiones y capacidad para el ingreso de vehículos, la altura del recinto, los accesos, las estaciones gastronómicas y los diferentes tipos de montaje que podrán realizarse.

También se especificará la capacidad del auditorio, tanto para eventos generales como para banquetes y reuniones ejecutivas, así como las dimensiones de las puertas para permitir el ingreso de equipos de gran tamaño, entre otros aspectos.

López Aguirre señaló que esta información será fundamental para promover el recinto en eventos nacionales, como el Tianguis Turístico, y mostrar a organizadores y empresas que Saltillo ya cuenta con un espacio para albergar eventos de gran magnitud.

Entre los organismos que ya han mostrado interés en utilizar el recinto se encuentra el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, que analiza realizar una exposición de vehículos y promover la participación de proveedores del sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-perfila-consorcio-constructor-saltillo-a-construir-gran-forum-de-expo-coahuila-propone-677-mdp-CK22821636

Explicó que este evento se lleva a cabo anualmente en Monterrey, pero ahora existe interés en trasladarlo a Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tendra-nuevo-forum-de-expo-coahuila-40-palcos-uno-vip-y-800-cajones-de-estacionamiento-FG22421411

Asimismo, indicó que la Asociación de Vinos de Coahuila contempla realizar ferias en el recinto, mientras que organizadores de bodas y eventos sociales, como wedding planners, también han manifestado interés en llevar a cabo exposiciones de bodas y quinceañeras.

El director de la OCV destacó que estos proyectos forman parte de las primeras oportunidades que se vislumbran para aprovechar el nuevo recinto y fortalecer a Saltillo como sede de eventos, exposiciones y reuniones de alcance regional y nacional.

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