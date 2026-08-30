Se dispara precio de huevo en Coahuila previo al regreso a clases

El precio del huevo registró un incremento en Coahuila durante el último mes y alcanzó hasta 28 pesos por kilogramo en ventas al menudeo, justo previo al regreso a clases, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía. Los datos muestran que el kilogramo de huevo pasó de 22 pesos durante la cuarta semana de julio a 28 pesos en la última semana de agosto, lo que representa un aumento de seis pesos en apenas un mes.

El incremento forma parte de una tendencia nacional en el precio de este alimento básico, cuyo costo aumentó 7.92 por ciento durante el último mes, según información reportada por Bloomberg. El encarecimiento del huevo representa una presión adicional para las familias mexicanas ante el regreso a clases, debido a que este producto forma parte habitual de la alimentación de los estudiantes y es utilizado para preparar desayunos y lonches.

Precio del huevo registró su mayor aumento en 20 años. El kilo de huevo se vende hasta en 80 pesos en algunas ciudades, mientras que en la Central de Abasto de CDMX el precio mayorista pasó de 30 a 37 pesos en menos de un mes, según cifras del INEGI. #LasNoticiasDeFORO con... pic.twitter.com/PuRVK09bsc — N+ FORO (@nmasforo) August 26, 2026

Coahuila se encuentra entre las entidades donde se registraron aumentos importantes. En otras regiones del país, el incremento fue todavía mayor: en Campeche el kilo pasó de 22 a 33 pesos, mientras que en Quintana Roo aumentó de 24 a 37 pesos.

En Guerrero, el precio subió de 33 a 39 pesos por kilogramo, en tanto que en Michoacán se reportaron precios de hasta 82 pesos por kilo para el huevo rojo. El aumento del huevo ocurre en un contexto de encarecimiento de otros productos de la canasta alimentaria. La cebolla registró un incremento de 19.03 por ciento en el último mes, mientras que el chile serrano aumentó 7.92 por ciento y algunas frutas presentaron alzas de 3.93 por ciento. Con información de El Financiero