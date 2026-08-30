Se dispara precio de huevo en Coahuila previo al regreso a clases

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    Se dispara precio de huevo en Coahuila previo al regreso a clases
    Previo al regreso a clases, este producto de la canasta básica registró un fuerte incremento. Cuartoscuro

En la entidad, este producto al menudeo se encareció 27 por ciento

El precio del huevo registró un incremento en Coahuila durante el último mes y alcanzó hasta 28 pesos por kilogramo en ventas al menudeo, justo previo al regreso a clases, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

Los datos muestran que el kilogramo de huevo pasó de 22 pesos durante la cuarta semana de julio a 28 pesos en la última semana de agosto, lo que representa un aumento de seis pesos en apenas un mes.

https://vanguardia.com.mx/dinero/aumenta-138-gasto-de-regreso-a-clases-segun-comerciantes-de-mexico-CA22889865

El incremento forma parte de una tendencia nacional en el precio de este alimento básico, cuyo costo aumentó 7.92 por ciento durante el último mes, según información reportada por Bloomberg.

El encarecimiento del huevo representa una presión adicional para las familias mexicanas ante el regreso a clases, debido a que este producto forma parte habitual de la alimentación de los estudiantes y es utilizado para preparar desayunos y lonches.

Coahuila se encuentra entre las entidades donde se registraron aumentos importantes. En otras regiones del país, el incremento fue todavía mayor: en Campeche el kilo pasó de 22 a 33 pesos, mientras que en Quintana Roo aumentó de 24 a 37 pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-impacto-financiero-del-regreso-a-clases-utiles-y-uniformes-rebasan-la-inflacion-general-PA22991934

En Guerrero, el precio subió de 33 a 39 pesos por kilogramo, en tanto que en Michoacán se reportaron precios de hasta 82 pesos por kilo para el huevo rojo.

El aumento del huevo ocurre en un contexto de encarecimiento de otros productos de la canasta alimentaria. La cebolla registró un incremento de 19.03 por ciento en el último mes, mientras que el chile serrano aumentó 7.92 por ciento y algunas frutas presentaron alzas de 3.93 por ciento. Con información de El Financiero

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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